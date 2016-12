Neuer Vorstand und neues Mitglied im AIMP. Constance Bräunig-Ast folgt Dr. Harald Schönfeld

Zug, 29.12.2016 – Das von Branchenkennern erwartete Ergebnis zeigte sich bei den aktuellen Vorstandwahlen der Branchenvereinigung AIMP (Arbeitskreis Interim Management Provider).

Die Mitglieder aus den drei deutschsprachigen Ländern wählten einstimmig eine neue Stellvertretende Vorsitzende. Constance Bräuning-Ast folgt damit zum Jahreswechsel auf den langjährigen Stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Harald Schönfeld, der nach acht Jahren Vorstandsarbeit aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Ebenso wurde Urs Tannó von der Schweizerischen Top Fifty AG erneut als Finanzvorstand einstimmig gewählt und somit in seinem Amt bestätigt. Nicht zur Wahl standen in diesem Jahr die Vorstandsmitglieder Dr. Andreas Suter (Vorsitzender) und RA Bodo Blanke (Recht). Ebenso wurde GOiNTERIM als neues Mitgliedsunternehmen aus Österreich begrüsst.

Constance Bräunig-Ast

(firmenpresse) - Mit der Diplom-Kauffrau Constance Bräuning-Ast zieht eine sehr erfahrene Personalberaterin in den Vorstand ein. Bräuning-Ast ist Inhaberin und Geschäftsführerin des in Stuttgart ansässigen Providers REM PLUS GmbH. „Nur wenn man Ziele und Werte teilt, kann man gemeinsam erfolgreich sein. Diese Voraussetzung ist für mich im AIMP gegeben und ein wichtiges Fundament vertrauensvoller Zusammenarbeit“, so Bräuning-Ast. Ihr Vorgänger, Dr. Harald Schönfeld von der butterflymanager GmbH, freut sich über die Wahl seiner Nachfolgerin: „Das gesamte Team steht auch weiterhin für zwei Themen: Zusammenarbeit in der Interim Management-Branche und Pflege gemeinsamer hoher Qualitätsstandards. Die vorhandenen Synergien werden auch in Zukunft über die Ländergrenzen hinweg nachhaltig gebündelt“, so Schönfeld zu seinem Abschied aus dem Vorstand.



Neben der Vorstandswahl beschloss die Mitgliederversammlung zudem die Aufnahme der GOiNTERIM GmbH aus Salzburg als weiteres Mitglied. „Dr. Martin L. Mayr hat seit Jahren bewiesen, dass sein Unternehmen Qualitätsarbeit leistet. Der AIMP ist somit in Österreich neben P+P Interim Management aus Wien nun auch mit einem zweiten renommierten Mitglied vertreten“, so Dr. Andreas Suter bei der Begrüssung. Mit der Neuaufstellung im 4-köpfigen Vorstands-Gremium und der Ausweitung in Österreich sieht sich der AIMP für zukünftige Herausforderungen bestens gewappnet.



Der Arbeitskreis Interim Management Provider (AIMP) konstituierte sich in 2004 aus einer Providerkooperation und ist per heute ein Zusammenschluss renommierter Interim-Dienstleister aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Im Wachstumsmarkt Interim Management stehen Transparenz, Professionalität und Qualität, aber auch Innovation im Interim-Geschäft im Vordergrund. AIMP-Mitglieder müssen Kompetenz und Kundenorientierung nachweisen und unterstützen einander kollegial. Im Rahmen von Branchenanalysen werden ständig aktuelle Trends und Marktzahlen erfasst, analysiert und diskutiert. Stellungnahmen zu wichtigen Themen im Interim Management werden regelmäßig publiziert. Um Interessenkonflikte auszuschließen, vermittelt der AIMP selbst keine Interim Mandate. Provider im AIMP: AC Alpha Management GmbH, Brainforce (Deutschland) GmbH, Brainforce (Schweiz) AG, butterflymanager GmbH, EIM Executive Interim Management GmbH, GOiNterim GmbH, GroNova AG, HANSE Interim Management GmbH, IMS Interim Management Solutions, Keep in Step GmbH, Ludwig Heuse GmbH, Management Angels GmbH, Manager Network GmbH, P+P Interim Management GmbH, REM PLUS GmbH, Top Fifty AG, ZMM Zeitmanager München GmbH









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.butterflymanager.com/?p=1680%2F&preview=true



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die butterflymanager GmbH wurde 2003 gegründet und ist eine auf Interim Management spezialisierte Personal­beratung. Dazu verfügt das Unternehmen über einen qualitätsgesicherten Pool von ca. 2000 professionellen Interim Managern.

Dies ist eine Pressemitteilung von

butterflymanger GmbH

Datum: 29.12.2016 - 11:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1440151

Anzahl Zeichen: 3490

Kontakt-Informationen:

Firma: butterflymanger GmbH

Ansprechpartner: Dr. Harald Schönfeld

Stadt: Kreuzlingen



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 29.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung