Gewerbeimmobilien Datenbank: Immobilienmakler & Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG veröffentlicht circa 500 Hotel- und Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch) aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin, Kassel, Hamburg sowie München in Deutschland, bietet circa 500 Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien zum Kauf oder zur Pacht an.

REBA IMMOBILIEN AG

(firmenpresse) - Immobilienmakler und Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG bietet Off Market Immobilien, Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien wie beispielsweise Hotels, Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken sowie Wohnanlagen unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf oder zur Pacht an:

Betriebsart:

> 300 Hotelimmobilien

> 100 Gewerbeimmobilien

Nutzungsart: Kauf oder Pacht

Hotelimmobilien-Datenbank:

http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien

Gewerbeimmobilien-Datenbank:

http://www.reba-immobilien.ch/gewerbeimmobilien

"Das vollständige Exposee senden wir nach Abgabe der NDA und eines LOI zu. Bitte nur seriöse Anfragen mit Liquiditätsnachweis, vertrauliche Behandlung garantiert", erklärt Horst-Christian Meyer, Hotel-Betriebswirt und Immobilienmakler der REBA IMMOBILIEN AG.

+++ Ansprechpartner für Hotelimmobilien & Gewerbeimmobilien +++

Horst-Christian Meyer

Hotel-Betriebswirt & Immobilienmakler

REBA IMMOBILIEN AG & REBA IMMOBILIEN GmbH

Horst-Christian Meyer

Postfach 1328

D-87529 Oberstaufen

Mobil: +49 (0) 171 6234 010

Tel.: +49 (0) 8325 7789 596

Fax: +49 (0) 8325 77 89 597

E-Mail: hc.meyer(at)reba-immobilien.ch

Weitere Informationen:

http://www.reba-immobilien.ch

+++ REBA IMMOBILIEN AG: Immobilienmakler, Hotelmakler & Gewerbeimmobilienmakler +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), Immobilienmakler, Hotelmakler und Gewerbeimmobilienmakler aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin, Großalmerode, Laudenbach bei Kassel, Hamburg und München, zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern und Gewerbeimmobilienmaklern. Das Portfolio umfasst derzeit circa 500 Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien.

Aktuelle Hotelangebote und Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Hotelimmobilien, Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken, sind in der Datenbank abrufbar:

Hotelimmobilien-Datenbank: http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien

Gewerbeimmobilien & Wohnanlagen-Datenbank: http://www.reba-immobilien.ch/gewerbeimmobilien

Über die REBA IMMOBILIEN AG:



Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Großalmerode, Laudenbach bei Kassel, Hamburg und München ist international als Immobilienmakler, Hotelmakler und Gewerbeimmobilienmakler in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) tätig.



Die REBA IMMOBILIEN AG zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern und Gewerbeimmobilienmaklern. Das Portfolio umfasst derzeit circa 500 Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien. Aktuelle Hotelangebote und Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Hotelimmobilien, Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken, sind in der Datenbank abrufbar:



http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien



http://www.reba-immobilien.ch/gewerbeimmobilien



Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:



- Häuser, Villen & Wohnanlagen

- Wohnungen (Eigentumswohnung, Loft, Penthouse)

- Gewerbeimmobilien & Bürogebäude

- Hotels & Restaurants

- Off Market Immobilien

- Ferienhäuser & Ferienwohnungen#

- Historische Immobilien wie Schlösser, Burgen, Herrenhäuser, Gutshäuser und Landsitze

- Grundstücke

- Neubau (Bauträger)

- Modulhäuser, Fertighäuser



Im Raum Berlin, Brandenburg und Potsdam sowie Kassel in Hessen und Göttingen in Niedersachsen ist die REBA IMMOBILIEN AG als Bauträger und Hausbaupartner für Einfamilienhäuser, Stadtvillen, Doppelhäuser oder Reihenhäuser, Ferienhäuser, Bürogebäude oder Gewerbeimmobilien tätig.



Die REBA IMMOBILIEN AG bietet zudem einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen an.



Weitere Informationen:



http://www.reba-immobilien.ch

http://www.reba-hotelmakler.de

http://www.mobiles.haus

http://www.green-lodges.com

