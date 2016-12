Tipps vom Reiseprofi -> Urlaub zum Null-Tarif

Touristiker und Weltenbummler gibt Ratschläge für vollständig kostenloses Reisen

(firmenpresse) - Der Reisespezialist und Weltenbummler Ralf Schmitz lädt zum kostenfreien Webinar zum Thema: "Wie Sie in Zukunft kostenlos verreisen, egal ob in die Alpen oder die Karibik!"

Der 46-jährige ehemalige Leiter eines Reisebüros verrät seine besten Tipps und Tricks für kostenfreie Reisen rund um die Welt. Nach 10 Jahren im Touristik-Business will Ralf Schmitz die bestgehüteten Geheimnisse der Reisebranche für gratis Reisen rund um den Globus enthüllen. Selbst bereiste er bereits die halbe Welt. Die meisten seiner Reisen führte er vollständig kostenlos oder stark ermäßigt durch. Nun will er sein Expertenwissen an Interessierte weiterreichen und verrät in einem LCW-Webinar, wie der Reisefreudige kostenfrei um die Welt "touren" kann.

Das Webinar verrät Reiseinteressierten:

- wie sie legal und mit wenigen Schritten kostenlose Reisen umsetzen können.

- wie jedes Reiseziel, egal ob in den Alpen oder der Karibik, gratis erreicht wird.

- wie sie für kleine Aufpreise in der Business oder First Class fliegen.

- wie Übernachtungen in Hotels jeder Kategorie kostenlos oder mit großen Rabatten möglich sind.

- wie Mietwagen mit bis zu 80 Prozent Rabatt gebucht werden.

- wie sie Freizeitparks auf der ganzen Welt kostenfrei besuchen.

- wie sie gratis Eintritt zu Konzerten und Sportveranstaltungen erlangen.

Das Webinar dauert ungefähr 45 Minuten. Wer in dieser Zeit aufmerksam und mit voller Konzentration dem Online-Seminar folgt, hat später dank den Hinweisen von Ralf Schmitz die Möglichkeit, seine Urlaube vollkommen kostenfrei zu organisieren. Dem Webinar kann direkt per Internet am PC gefolgt werden. Nach der Anmeldung erhält der Teilnehmer Zugangsdaten, über die er sich zur angegebenen Zeit direkt einloggen kann, um dem LCW-Webinar beizuwohnen.

Die aktuell verfügbaren Termine werden auf der Anmeldeseite angezeigt.

Aufgrund technischer Komponenten sind die Webinar-Plätze stark begrenzt. Deshalb wird Interessierten geraten, sich sofort anzumelden, um sich einen Platz zu sichern. Das Online-Seminar ist vollkommen gratis. Zuhörer erhalten hochwertige Informationen, die an anderer Stelle hoch bepreist sind. Dank der Informationen von Ralf Schmitz können kostenfreie Reisen weltweit realisiert werden.

Die Reisetipps können komplett legal und mit nur wenigen Schritten umgesetzt werden. Es muss keinem Club oder Ähnlichem beigetreten werden. Die Teilnehmerzahlen und Termine des kostenlosen Webinars sind beschränkt. Um ernsthaft Interessierten einen Platz zu garantieren, wird gebeten, dass sich nur jene anmelden, die wirklich daran interessiert sind, wie kostenfreies Reisen möglich ist. Das Webinar wird später an der einen oder anderen Stelle noch einmal stattfinden.

Reisebegeisterte können sich ab sofort ihren Platz beim kostenlosen Webinar reservieren. Anmeldungen können auf der Website unter Angabe der persönlichen Anmeldedaten erfolgen.

Sei es nach Mauritius oder Hamburg - mit den Ratschlägen von Ralf Schneider können kostenlose Reisen zu jeder Destination realisiert werden.





