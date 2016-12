Kompakt-Kalibrierkits für MSO und MSOT-Kalibrierungen

(PresseBox) - Rosenberger hat das Spektrum an Kompakt-Kalibrierkits deutlich erweitert und bietet diese für eine ganze Reihe von gängigen Koax-Steckverbinder-Interfaces an:

RPC-2.92, RPC-3.50, RPC-N (50 ?), RPC-N (75 ?), 7-16, N, 4.3-10, und 4.1-9.5, jeweils male und female.

Kompakt-Kalibrierkits von Rosenberger vereinen alle erforderlichen Kalibrier-standards in einer einzigen Kalibriereinheit, herausragende Merkmale sind kleine Abmessungen, geringes Gewicht und einfache Handhabung: 3-in-1-Kalibrierkits ermöglichen MSO-Kalibrierungen (Open ? Short ? Load) von Single Port-Netzwerk- Analysatoren, 4-in-1-Kalibrierkits werden eingesetzt zur MSOT-Kalibrierung (Open ? Short- Load ? Thru) von Netzwerk-Analysatoren mit zwei oder mehr Ports.

Rosenberger betreibt ein eigenes Kalibrierlabor, das nach DIN EN ISO 17025 (DAkkS ? Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist.



Die Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG ? ein mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz - wurde 1958 gegründet und zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von standardisierten und kundenspezifischen Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Technologie.

Das Produktspektrum umfasst HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Messtechnik-Produkte,

HF-Steckverbinder-Systeme für Automobil-Elektronik, Medizintechnik oder Industrieelektronik sowie Fiberoptik-Produkte und Kabel-Assemblies. Namhafte HighTech-Unternehmen in Mobil- und Telekommunikation, Datentechnik, Medizinelektronik, Industrieelektronik, industrieller Messtechnik, Luft- und Raumfahrt oder der Automobil-Elektronik setzen auf die Präzision und Qualität unserer Produkte.

Rosenberger ist zertifiziert nach ISO/TS 16949:2002 und DIN EN 9100.

In unserem Stammwerk in Fridolfing/Tittmoning (Oberbayern) sind heute rund 1800 Mitarbeiter beschäftigt. In der Rosenberger-Gruppe sorgen rund 7000 Mitarbeiter in unserem Stammwerk, an unseren Fertigungs- und Montage-Standorten sowie den Rosenberger-Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika für Entwicklung, Herstellung und Verkauf unserer Produkte.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG ? ein mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz - wurde 1958 gegründet und zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von standardisierten und kundenspezifischen Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Technologie.

Das Produktspektrum umfasst HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Messtechnik-Produkte,

HF-Steckverbinder-Systeme für Automobil-Elektronik, Medizintechnik oder Industrieelektronik sowie Fiberoptik-Produkte und Kabel-Assemblies. Namhafte HighTech-Unternehmen in Mobil- und Telekommunikation, Datentechnik, Medizinelektronik, Industrieelektronik, industrieller Messtechnik, Luft- und Raumfahrt oder der Automobil-Elektronik setzen auf die Präzision und Qualität unserer Produkte.

Rosenberger ist zertifiziert nach ISO/TS 16949:2002 und DIN EN 9100.

In unserem Stammwerk in Fridolfing/Tittmoning (Oberbayern) sind heute rund 1800 Mitarbeiter beschäftigt. In der Rosenberger-Gruppe sorgen rund 7000 Mitarbeiter in unserem Stammwerk, an unseren Fertigungs- und Montage-Standorten sowie den Rosenberger-Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika für Entwicklung, Herstellung und Verkauf unserer Produkte.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH&Co.

Datum: 29.12.2016 - 10:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1440168

Anzahl Zeichen: 2239

Kontakt-Informationen:

Firma: Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH&Co.

Stadt: Fridolfing





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung