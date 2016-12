Jennifer Lawrence: "Frauen-Power total ist befreiend"

Hamburg, 29. Dezember 2016 - Jennifer Lawrence fordert eine faire

Bezahlung von Frauen im Filmgeschäft. Im Interview mit dem Lufthansa

Magazin (Ausgabe 1/2017, EVT 1. Januar) sagte die Schauspielerin:

"Ich finde den Gedanken sehr schlüssig: gleicher Lohn für gleiche

Arbeit, oder? Es ist an der Zeit, dass auch Hollywood endlich im 21.

Jahrhundert ankommt." Lawrence hat kein Problem damit, als

Aushängeschild für eine neue Frauengeneration in Hollywood bezeichnet

zu werden. "Frauen haben heute nicht nur die gleichen Rechte wie

Männer, sie müssen sich auch nicht mehr vor Herausforderungen

fürchten, denen früher nur Männer gegenüberstanden. Frauen-Power ist

total befreiend!"



Lawrence berichtete im Interview, was sie rückblickend aus der

Arbeit an den vier Filmen der "Tribute von Panem"-Reihe mitgenommen

habe: "Man muss begreifen, welche Konsequenzen ein Krieg hat. Dass

jeder betroffen ist, auf welcher Seite man auch steht. Am Anfang der

Serie war es einfach zu sagen: 'Sie müssen in den Krieg ziehen.' Aber

am Ende, als dem Helden wirklich schlimmes widerfährt, sehen wir,

dass auch Helden nicht vor Schmerzen und Leid geschützt sind - das

ist eine ungeheuer bittere, aber wichtige Erkenntnis."



Parallelen zum aktuellen Zustand der Welt erkennt die

Schauspielerin durchaus: "Jeden Tag sehen wir Krieg im Fernsehen.

Aber es bleibt abstrakt, es ist ja 'nur' im Fernsehen, es betrifft

uns nicht direkt. Aber wir können diesen Bildern kaum noch entkommen.

Und selbst wenn man sich für die Freiheit einsetzt, für eine gerechte

Politik, wenn man sich auf die moralisch richtige Seite schlägt, gibt

es keine Chance, vom Krieg und seinen Folgen verschont zu bleiben.



Das ist eine gute Lektion - war es jedenfalls für mich."



Auf die Frage nach ihrer Traumrolle gab Lawrence eine

überraschende Antwort: "Ich liebe Joni Mitchell. 'Blue' war und ist

für mich eines der schönsten Alben der Welt. Sie ist ein Mensch, der

mich wirklich sehr fasziniert." Über ihre legendären

Stolper-Auftritte auf dem roten Teppich sagte sie im Lufthansa

Magazin: "Ich bin ein echter Trottel dabei! Mal liegt es an den

hochhackigen Schuhen, mal am gewachsten Fußboden. Ich bin etwas

ungelenk, was das Laufen angeht, hoffentlich bessert sich das noch."



Jennifer Lawrence ist mit 26 Jahren bereits fast ein

Hollywood-Routinier. Bekannt wurde sie 2010 mit "Winter's Bone",

weitere Erfolge feierte sie mit "Joy", "American Hustle", den

"Tribute von Panem"- und "X-Men"-Filmen, für ihre Rolle in "Silver

Linings" gewann sie einen Oscar. Im Januar erscheint der

Science-Fiction-Film "Passengers", in dem sie eine

Weltraum-Passagierin spielt, die 90 Jahre zu früh aus dem Kälteschlaf

geweckt wird.







