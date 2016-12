service94 GmbH ist BBE-Mitglied des Monats

(firmenpresse) - Die auf Fundraising für Vereine spezialisierte service94 GmbH ist im Dezember zum BBE-Mitglied des Monats gewählt worden. Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) ist ein Zusammenschluss von Akteuren aus Bürgergesellschaft, Staat und Wirtschaft. Das übergeordnete Ziel ist es, die Bürgergesellschaft und bürgerschaftliches Engagement in allen Gesellschafts- und Politikbereichen nachhaltig zu fördern. Das BBE hat rund 260 Mitglieder, die alle in vielfältigen Bereichen einen Beitrag zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland leisten. Darunter finden sich bekannte Institutionen und Organisationen ebenso wie viele kleinere Organisationen, mittelständische Unternehmen und Kommunen. Auch die service94 GmbH ist seit Jahren Mitglied.

Das BBE möchte diese Vielfalt seiner Netzwerkmitglieder noch stärker sichtbar machen und hat zu diesem Zweck die Rubrik "Mitglieder des Monats" ins Leben gerufen. In dieser Rubrik wird ein Mitglied des BBE, abwechselnd aus verschiedenen Sektoren, im Newsletter und auf der Internetplattform vorgestellt. Auch über die Social Media Kanäle wird auf Wahl zum Mitglied des Monats hingewiesen.

Im Dezember hat das Bundesnetzwerk das Schwerpunktthema "Spenden/ Fundraising/ Anerkennungskultur" stellt dabei die Arbeit der service94 GmbH vor.





Die service 94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service 94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

