BGA: Außenhandel in 2016 und 2017 auf stabilem Wachstumskurs

(ots) - "Trotz des Anstiegs globaler Krisen und der damit

verbundenen Unsicherheiten hat sich der deutsche Außenhandel im

laufenden Jahr 2016 wacker behauptet. Befeuert durch den billigen

Euro war die Nachfrage nach deutschen Produkten weltweit weiterhin

ungebrochen. Während die Exportwerte auf dem hohem Niveau blieben,

lagen die Importe nach Deutschland aufgrund der niedrigen

Rohstoffpreise unter dem Vorjahresergebnis - zugunsten des

Binnenkonsums." Dies erklärte Anton F. Börner, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),

heute in Berlin zum Jahreswechsel. Für das Gesamtjahr 2016 erwartet

der BGA bei den Exporten nach einer Seitwärtsbewegung ein Ergebnis

auf dem hohen Vorjahresniveau von rund 1.200 Milliarden Euro und

rechnet im kommenden Jahr 2017 mit einem Wachstum der Ausfuhren von

bis zu 2,5 Prozent auf 1.230 Milliarden Euro. "Der deutsche

Außenhandel ist allerdings nicht immun gegen internationale Krisen

und das nächste Jahr nicht wird einfacher, denn zu den bereits

bestehenden Risiken für das Auslandsgeschäft sind inzwischen einige

neue hinzukommen. Mit Blick auf Europa müssen in diesem Zusammenhang

besonders die ungewissen Modalitäten des "Brexits", die politischen

Nachwehen des gescheiterten Referendums in Italien sowie eine

mögliche Fortsetzung der Euro-Schuldenkrise genannt werden. Global

droht vor allem die Gefahr, dass eine Kehrtwende in der

US-Wirtschaftspolitik durch den Präsidentenwechsel den Anstieg des

weltweiten Protektionismus noch weiter beschleunigt. Die große

Aufgabe im neuen Jahr wird darin liegen, den Bürgern deutlich vor

Augen zu führen, dass der freie Austausch von Waren und

Dienstleistungen weltweit für alle mehr Vor- als Nachteile bringt.

Dafür muss Europa allerdings bei der Gestaltung der weltweiten

Rahmenbedingungen für den Handel mit am Tisch sitzen. Diese Chance



haben wir derzeit nur mit TTIP, das wir auf keinen Fall jetzt schon

komplett abschreiben sollten", so Börner abschließend.







Datum: 29.12.2016 - 11:36

