Wechsel in der Geschäftsleitung: Stephanie Weber ab 1. Januar 2017 neue Verwaltungs- und Betriebsdirektorin des Saarländischen Rundfunks (FOTO)

(ots) -

Stephanie Weber ist ab kommenden Montag, 1. Januar 2017, neue

Verwaltungs- und Betriebsdirektorin des Saarländischen Rundfunks.



Die 45-jährige Juristin und bisherige stellvertretende Justitiarin

des Saarländischen Rundfunks tritt damit die Nachfolge von Martin

Karren an, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr die Funktion

des Verwaltungs- und Betriebsdirektors wahrnehmen kann. Er übernimmt

ab Montag Aufgaben in der Unternehmensentwicklung des SR.



Stephanie Weber, Jahrgang 1971, stammt aus Saarbrücken. Nach dem

Studium der Rechtswissenschaften und wissenschaftlicher Tätigkeit am

Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität des

Saarlandes wechselte sie 1999 zum Saarländischen Rundfunk. Dort

betreut sie im Justitiariat unter anderem die Rechtsgebiete

Rundfunkverfassungsrecht, Programmrecht, Urheber-, Vertrags- und

Arbeitsrecht. Seit 2002 ist sie Jugendschutzbeauftragte des Senders,

2007/2008 war sie die Referentin des Vorsitzenden der Juristischen

Kommission von ARD und ZDF, Bernd Radeck. Seit 2011 ist Weber die

stellvertretende Justitiarin des SR. Darüber hinaus leitet sie das

Projekt "Familienfreundlicher SR".







