ROG-Bericht zu Algerien: Repression hinter Fassade der Medienvielfalt

(ots) - Strafverfolgung, willkürliche Festnahmen und

Behördenschikanen machen unabhängigen Journalismus in Algerien zu

einem unkalkulierbaren Risiko. Radio und Fernsehen werden trotz der

Öffnung für private Anbieter staatlich gegängelt, unabhängige

Zeitungen durch wirtschaftlichen Druck ausgetrocknet. Mit Blick auf

die Parlamentswahl im kommenden Frühjahr hat Reporter ohne Grenzen

die Lage der Pressefreiheit in Algerien jetzt in einem ausführlichen

Länderbericht untersucht. (Direkt zum Bericht/PDF:

http://t1p.de/oc7h)



"Hinter der Fassade einer vielfältigen Medienlandschaft untergräbt

die Regierung mit wirtschaftlichen und bürokratischen Schikanen jeden

Versuch einer kritischen Berichterstattung", sagte

ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske. Oberste Priorität habe derzeit

der Fall des wegen Beleidigung staatlicher Institutionen inhaftierten

Journalisten Hassan Bouras: "Die Vorwürfe halten keiner Überprüfung

stand. Er muss sofort freigelassen werden."



Bouras wurde am 28. November von einem Gericht in der

westalgerischen Stadt El Bayadh zu einem Jahr Freiheitsstrafe

verurteilt. Wegen der Veröffentlichung dreier Video-Interviews zu

Korruptions- und Unterschlagungsvorwürfen gegen Polizei und Justiz

(http://t1p.de/rg23) befand es den freien Journalisten und

Menschenrechtsaktivisten der Beamtenbeleidigung sowie der Beleidigung

und Verleumdung staatlicher Institutionen für schuldig. Auch seine

drei Interviewpartner wurden zu jeweils einjährigen Haftstrafen

verurteilt. Bouras hat Berufung gegen sein Urteil eingelegt.



Ein Schock für Journalisten und Menschenrechtsverteidiger war der

Tod des in der Hauptstadt Algier inhaftierten algerisch-britischen

Journalisten Mohamed Tamalt am 11. Dezember (http://t1p.de/h5au).

Tamalt war zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, weil er mit

kritischen Veröffentlichungen auf seiner Facebook-Seite Assijak



al-Arabi (www.facebook.com/arabcontext/) Präsident Abdelaziz

Bouteflika beleidigt habe. Gleich nach seiner Inhaftierung Ende Juni

hatte er einen Hungerstreik begonnen, Anfang September fiel er ins

Koma. Seine Familie verlangt Einsicht in seine Krankenakte und eine

unabhängige Untersuchung.



DIE MEISTEN PRIVATEN FERNSEHSENDER ARBEITEN OHNE LIZENZ



Seit der Öffnung des Rundfunksektors für private Medien durch eine

Reform 2012 sind rund 50 algerische Fernsehsender gegründet worden.

Die meisten von ihnen haben allerdings bis heute keine Lizenz

erhalten. Oft haben sie ihre Firmensitze im Ausland, was unter

anderem die Akkreditierung ihrer Journalisten erschwert. Der unklare

rechtliche Status der Sender ermöglicht zudem willkürliche

Beschlagnahmen und Schließungen. So schlossen die Behörden den Sender

El Watan TV im Jahr 2015 nach Bouteflika-kritischen Äußerungen eines

Studiogasts kurzerhand (http://t1p.de/o1la). Der Verkauf von Sendern

wird je nach politischem Gusto erlaubt oder verhindert.



Viele der rund 150 Printmedien halten sich mit Kritik an der

politischen Führung zurück, um keine Werbeanzeigen zu verlieren, die

ihre wirtschaftliche Basis bilden. Die Schaffung einer gesetzlich

vorgesehenen unabhängigen Medienaufsicht, die über Unabhängigkeit und

Meinungsvielfalt wachen soll, wird seit Jahren verzögert.



Die Berichterstattung der staatlichen Medien - zehn Printtitel,

fünf Fernseh- und acht landesweite Radiosender - konzentriert sich

auf die Aktivitäten des Präsidenten und die Beschwörung einer

algerischen Identität. Die Opposition kommt in ihnen kaum zu Wort.



Auch die wachsende Zahl von Online-Medien arbeitet in einer

rechtlichen Grauzone und kann ihre Journalisten deshalb nicht

ordentlich akkreditieren, was sie schutzlos und anfällig für

Druckmittel macht. Da es nur einen einzigen, staatlichen

Internetanbieter gibt, kann die Regierung den Zugang zum Netz

jederzeit abschalten. So blockierte sie im vergangenen Juni die

sozialen Netzwerke, um vor den Abiturprüfungen das Durchsickern der

Prüfungsfragen zu verhindern (http://t1p.de/cb6m).



PRESSEVERGEHEN WERDEN MEIST NACH DEM STRAFGESETZ ABGEURTEILT



Die im vergangenen Frühjahr reformierte Verfassung

(http://www.joradp.dz/TRV/FCons.pdf) sowie das Mediengesetz von 2012

(http://www.joradp.dz/TRV/FInfo.pdf) verbieten zwar auf dem Papier

Haftstrafen für Pressevergehen. In der Praxis ignorieren die Gerichte

dies jedoch und wenden in einschlägigen Verfahren fast immer das

Strafrecht an. Immer wieder werden Journalisten wegen Delikten wie

Beleidigung staatlicher Institutionen, Anstachelung von Unruhen oder

Veröffentlichungen gegen die nationalen Interessen belangt.



Vor Prozessbeginn werden Journalisten und Bürgerjournalisten oft

in Untersuchungshaft genommen - meist im Widerspruch zum geltenden

Recht, das dies nur unter genau definierten Voraussetzungen erlaubt.

So verbrachten zwei Manager des zum Medienkonzern El Khabar

gehörenden Fernsehsenders KBC im vergangenen Sommer dreieinhalb

Wochen in Untersuchungshaft, weil ihnen falsche Angaben bei der

Beantragung einer Drehgenehmigung vorgeworfen wurden

(http://t1p.de/plt2). Unter dem gleichen Vorwand verboten die

Behörden eine Satireshow und eine kritische Talksendung des Senders

(http://t1p.de/1a7c).



Besonders stehen Medien wie die Zeitungen El Watan und El Khabar

unter Druck, die sich vor der Präsidentenwahl 2014 gegen die

Wiederwahl von Amtsinhaber Bouteflika gewandt hatten. Sie erleben

Anfeindungen durch hohe Regierungsvertreter, Schmutzkampagnen im

Internet und Drohungen gegen ihre Journalisten.



Im April 2015 musste der Fernsehsender El Djazairia TV abrupt eine

Satiresendung aus dem Programm nehmen, nachdem darin die

Luxusimmobilienkäufe algerischer Politikerfamilien in Paris

thematisiert wurden (http://t1p.de/fuo3). Tabuthemen sind auch die

Gesundheit des Präsidenten, Korruption und soziale Protestbewegungen.



AKKREDITIERUNGEN UND VISUMANTRÄGE WERDEN VERSCHLEPPT



Chefredakteure und Journalisten kritischer Medien wie Abdou Demmar

vom Magazin Algeria Focus erleben immer wieder Verleumdungs- und

Hetzkampagnen bis hin zu Todesdrohungen (http://t1p.de/1zwm). Zum

nationalen Tag der Pressefreiheit am 21. Oktober 2016 beschuldigte

der Präsident persönlich Online-Medien, sie verbreiteten

verleumderische Unterstellungen und subversive Ideen

(http://t1p.de/bqyx).



Journalisten ausländischer Medien müssen ihre Akkreditierungen

jährlich in einem aufwändigen Verfahren verlängern lassen. Oft werden

die Verlängerungen erst nach längeren Verzögerungen bewilligt, so

dass die Betroffenen in der Zwischenzeit ohne gültige Akkreditierung

arbeiten müssen. Im März 2015 wurde Boualem Goumrassa, Korrespondent

der panarabischen Zeitung Asharq Al-Awsat, wegen angeblicher

öffentlicher Kritik an hohen Regierungsvertretern die Akkreditierung

entzogen.



Visumanträge ausländischer Journalisten für Recherchereisen nach

Algerien werden oft erst in letzter Minute erteilt. Journalisten der

französischen Medien Le Monde und Canal Plus wurden die Visa zur

Begleitung einer Algerienreise des französischen Ministerpräsidenten

vergangenen April ganz verweigert, weil Le Monde Präsident Bouteflika

durch ein Foto mit den internationalen Enthüllungen um die "Panama

Papers" in Verbindung gebracht habe.



WIRTSCHAFTLICHER DRUCK DURCH ANZEIGENETATS UND STAATLICHE

DRUCKEREIEN



Anzeigenetats werden unverhohlen als Druckmittel gegen kritische

Medien eingesetzt. Den Zeitungen El Watan und El Khabar etwa

enthalten die staatlichen Institutionen schon seit den 1990er Jahren

Werbeanzeigen und damit eine wichtige Einnahmequelle vor. Im Juni

2014 drohte Kommunikationsminister Hamid Grine, ein gut gemanagtes

Unternehmen vergebe seine Werbung naturgemäß nur an rechtschaffene

Medien. Das Online-Portal Tout sur l'Algérie beschuldigte

Industrieminister Abdeslam Bouchouareb im Herbst 2015, er habe

wichtige Anzeigenkunden ausdrücklich aufgefordert, keine Werbung auf

der Webseite zu schalten.



Ein effizientes Mittel der Kontrolle sind auch die staatlichen

Druckereien, auf die ein Großteil der gedruckten Presse angewiesen

ist. Soll ein Titel abgestraft werden, verlangt die jeweilige

Druckerei plötzlich die sofortige Begleichung seiner Rechnungen. Dies

hat wiederholt dazu geführt, dass Titel nicht mehr erscheinen

konnten, so beispielsweise 2014 bei Algérie News und El Djazair News

(http://t1p.de/t65r).



Auf der Rangliste der Pressefreiheit nimmt Algerien Platz 129 von

180 Ländern ein. Den vollständigen ROG-Länderbericht finden Sie als

PDF zum Download auf Englisch unter http://t1p.de/oc7h und auf

Französisch unter http://t1p.de/17mt, weitere Informationen zur

Situation der Journalisten in Algerien unter

www.reporter-ohne-grenzen.de/algerien.







Pressekontakt:

Reporter ohne Grenzen

Ulrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrink

presse(at)reporter-ohne-grenzen.de

www.reporter-ohne-grenzen.de/presse

T: +49 (0)30 609 895 33-55

F: +49 (0)30 202 15 10-29



Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Reporter ohne Grenzen e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.12.2016 - 12:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1440190

Anzahl Zeichen: 10065

Kontakt-Informationen:

Firma: Reporter ohne Grenzen e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung