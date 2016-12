ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 29. Dezember 2016

Woche 52/16

Freitag, 30.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



7.55forum am freitag



8.10planet e.: Das Armutszeugnis

Auf der Spur der UN-Millenniumsziele

Deutschland 2015

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



9.50ZDFzeit

DURST!

USA/Deutschland/Mexiko 2014



10.35WISO plus

Zahltag

Deutschland 2015

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



16.05Wohlstand für alle?



16.35Stiefkinder Frankreichs

Die vergessene Jugend der Vorstädte



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)





Samstag, 31.12.



Beginnzeitkorrekturen:



6.15Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland



7.00Wohlstand für alle?



7.30ZDFzeit

Wie gerecht sind unsere Steuern?

Der große Check

Deutschland 2015



8.10ZDFzeit

Wie fair sind unsere Löhne?

Der große Gehalts-Check

Deutschland 2015



8.55ZDFzoom

Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt

Von Leerstand bis Luxusmieten

Deutschland 2016



9.25ZDF.reportage

Miet-Wahnsinn in Deutschland

Ist Wohnen unbezahlbar?

Deutschland 2016



9.55Mythos Kap Hoorn

Deutschland 2016



10.40Mythen-Jäger

Die Sintflut

Großbritannien 2014



11.25Atlantis - Mythos und Wahrheit

Deutschland 2015



12.10Mysterien der Menschheit

Geheimnisvolle UFOs



12.50Geheimnisse der Geschichte: Area 51



13.35Mysterien der Menschheit

Das Geheimnis von Loch Ness



14.20Mythen-Jäger

Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen

Großbritannien 2013



15.05Mythen-Jäger

Die Suche nach Camelot

Großbritannien 2014



15.50Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken



16.35Mythen-Jäger

El Dorado - Die legendäre Goldstadt

Großbritannien 2012





17.20Mythen-Jäger

Die geheimnisvolle Goldmine

Großbritannien 2014

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



3.40Mythen-Jäger

Das Jakobskissen

Großbritannien 2014



4.25Hexenwahn - Die Dokumentation

Deutschland 2014



4.55Schöne neue Welt

Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt

Deutschland/USA 2016







Sonntag, 01.01.



Beginnzeitkorrekturen:



5.55Die Roboter-Revolution

Wie Computer uns arbeitslos machen

Großbritannien 2015



6.25Minutes of Fame

Harlem Shake, IceBucketChallenge und Grumpy Cat

Deutschland 2015



7.05Minutes of Fame

Evolution der GIFs, New Year in Manchester, Hot Dog Legs

Deutschland 2016



7.50Minutes of Fame

David after Dentist, Daym Drops und Diva Kid

Deutschland 2015



8.30Minutes of Fame

#dressgate, technoviking, cassetteboy

Deutschland 2015



9.15Minutes of Fame

Notes of Berlin, Mainzer Tür, #landesverrat

Deutschland 2015



10.00ZDF-History

Das Tschernobyl-Vermächtnis

Deutschland 2016



10.45ZDF-History

Die 50 Tage des Egon Krenz

Deutschland 2016



11.30ZDF-History

Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms

Deutschland 2015



12.15ZDF-History

Der letzte Tag: Romy Schneider

Deutschland 2015



12.55ZDF-History

Mordfall Marilyn? Die geheimen Monroe-Tapes

Deutschland 2015



13.40ZDF-History

Elly Beinhorn - Die Dokumentation



14.25ZDF-History

Margot Honecker - Die wahre Geschichte

Deutschland 2015



15.10ZDF-History

Stalins Tochter

Deutschland 2015



15.55ZDF-History

Kennedy und die Frauen

Deutschland 2013



16.35ZDF-History

9/11 - Flucht aus der Todeszone



17.20ZDF-History

Geheime Welten - Expedition in den Untergrund



18.05ZDF-History

Das Geheimnis von Loch Ness

Deutschland 2015



18.50ZDF-History

Bruderkrieg der Könige

Deutschland 2014



19.35ZDF-History

Bilder, die Geschichte machten

Deutschland 2012

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



21.40ZDF-History

Das Tschernobyl-Vermächtnis

Deutschland 2016



22.25ZDF-History

Die 50 Tage des Egon Krenz

Deutschland 2016



23.10ZDF-History

Der Nürnberger Prozess

Deutschland 2016



23.55ZDF-History

Die Frauen der Diktatoren

Deutschland 2016



0.40ZDF-History

Die Macht der Geheimbünde

Deutschland 2015



1.20ZDF-History

Verrat im Vatikan

Deutschland 2013



2.05ZDF-History

Das Geheimnis von Loch Ness

Deutschland 2015



2.50ZDF-History

Geheime Welten - Expedition in den Untergrund



3.35ZDF-History

Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms

Deutschland 2015



4.20ZDF-History

Der letzte Tag: Romy Schneider

Deutschland 2015











