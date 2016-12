Jetzt bist Du da!

Den Moment der Geburt für immer in Erinnerung halten

Geschenkidee zur Geburt: Geburtsuhr mit Gravur von Babylike

(firmenpresse) - Ein ganz besonderer Zauber wohnt der Geburt eines Kindes inne. Mütter beschreiben den Augenblick, in dem ein Baby das Licht der Welt erblickt, als sehnlichste Erwartung, unendliche Liebe, verbunden mit tiefer Dankbarkeit.



Der große Wunsch jeder Mama ist es, den Moment der Geburt für immer festzuhalten. In Gedanken ist das möglich, noch schöner jedoch in Form eines gravierten Schmuckstücks, das als Erinnerung getragen oder aufbewahrt werden kann.



Ein wunderschönes Schmuckstück zur Geburt ist beispielsweise eine Geburtsuhr aus echtem Gold oder Silber, graviert mit dem Namen des Kindes sowie dem Datum und der Uhrzeit der Geburt.

Als Geburtsgeschenk für das Baby oder als Geschenktipp für die frisch gebackene Mama zur Geburt. So kann die Mama eine Erinnerung an Ihren kleinen Schatz immer bei sich tragen.

Schmuck wird sehr gerne vom werdenden Papa als Zeichen seiner Liebe und Anerkennung verschenkt.







https://babylike.de/geschenke-zur-geburt



Als Familienunternehmen und Spezialist für personalisierten Kinderschmuck vertreibt die Wenke GbR (babylike.de) gravierte Schmuckstücke und individuelle Geschenkartikel für besondere Anlässe, wie z.B. der Geburt, Taufe oder Kommunion.

Babylike - Ben + Melanie + Wolfgang Wenke GbR

Babylike

Ben Wenke, Wolfgang Wenke, Melanie Wenke GbR

In der Grät 12

66687 Wadern

Telefon: 06871 - 50 29 804

Telefax: 06871 - 92 16 96

E-Mail: info(at)babylike.de

Firma: Babylike - Ben + Melanie + Wolfgang Wenke GbR

Ansprechpartner: Melanie Wenke

Stadt: Wadern

Telefon: 06871 - 50 29 804



Kommentare zur Pressemitteilung