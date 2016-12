Andreas Storm neuer Vorstandschef der DAK-Gesundheit / Führungs-Trio betont Kundenorientierung und Leistungsstärke

(ots) - Führungswechsel bei der DAK-Gesundheit: Am 1.

Januar 2017 übernimmt Andreas Storm den Vorstandsvorsitz der

drittgrößten Krankenkasse Deutschlands mit 5,9 Millionen

Versicherten. Der frühere saarländische Gesundheitsminister war seit

Mitte 2016 Vize-Vorsitzender. Diesen Posten übernimmt zum Jahresstart

Dr. Hajo Hessabi (47), der von der Asklepios Kliniken GmbH zur

DAK-Gesundheit wechselt. Thomas Bodmer (54) bleibt Mitglied des

Vorstandes.



"Die Grundsäulen der DAK-Gesundheit sind eine hohe Qualität der

Versorgung und eine starke Kundenorientierung", sagt Andreas Storm

zum Start des neuen Führungs-Trios. Im neuen Jahr werde die

Krankenkasse ihren Kunden neue zusätzliche Leistungen anbieten, die

weit über den gesetzlichen Standard hinausgingen. Zur

Kundenorientierung gehöre ferner ein attraktiver Beitragssatz. Die

DAK-Gesundheit halte diesen 2017 stabil auf Vorjahresniveau. "Für die

Zukunft ist mein Ziel, in den nächsten Jahren den Abstand zu den

Mitbewerbern zu verringern", erklärt der Vorstandsvorsitzende.



Andreas Storm verantwortet als Vorstandsvorsitzender unter anderem

die Bereiche Gesundheitspolitik, Finanzen und die Stabsstellen. Hajo

Hessabi wird für die Organisation, das Kundenmanagement und die IT

der Krankenkasse zuständig sein - sowie ab Sommer 2017 für das

Personalmanagement. Thomas Bodmer hat vor allem die Bereiche

Produktmanagement, Versorgungsmanagement und Vertragswesen in seiner

Zuständigkeit.



Die DAK-Gesundheit ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen

in Deutschland und versichert 5,9 Millionen Menschen. Mehr

Informationen unter www.dak.de/unternehmen im Internet.







Pressekontakt:

DAK-Gesundheit

Pressestelle

Telefon: 040/2396-1409

E-Mail: presse(at)dak.de



Original-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

DAK-Gesundheit

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.12.2016 - 12:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1440199

Anzahl Zeichen: 2058

Kontakt-Informationen:

Firma: DAK-Gesundheit

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung