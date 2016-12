ZDF und BBC realisieren bildgewaltige Weltreise /

Sechsteilige Naturdokumentation "Terra X: Eine Erde - viele Welten" als Koproduktion (FOTO)

Zehn Jahre nach "Planet Erde" geht "Terra X" gemeinsam mit der BBC

auf eine atemberaubende Weltreise, um extreme Lebensräume und deren

Bewohner in ihrer Einzigartigkeit zu dokumentieren. Die sechsteilige

Naturdokumentation "Eine Erde - viele Welten" ist vom 1. Januar 2017

an sonntags um 19.30 Uhr zu sehen. Die erste Folge "Inseln" beginnt

aufgrund der Feiertagsprogrammierung bereits um 19.15 Uhr und hat

eine Sonderlänge von 60 Minuten.



Drei Jahre lang, an 2089 Drehtagen und auf 117 Drehreisen in 40

Länder waren die Teams für diese außergewöhnliche Produktion im

Einsatz. Mit Hilfe von Drohnen, Kamerafallen, Teleobjektiven und

Hochgeschwindigkeitskameras haben sie unsere geheimnisvolle Welt mit

außergewöhnlichen Bildern aus nächster Nähe erfasst.



Auftakt der sechsteiligen Reihe bilden am Sonntag, 1. Januar 2017,

19.15 Uhr, die "Inseln". Vom Meer umgeben, entwickelten sie Welten

für sich. Sie sind Heimat hochspezialisierter Wildtiere. Ob

Wüsteneiland, Vulkan- oder Gletscherinsel: Durch ihre Isolation sind

ganz eigenständige Lebensformen entstanden.



In der zweiten Folge "Wüsten" am Sonntag, 8. Januar, 19.30 Uhr,

geht es um eines der lebensfeindlichsten Gebiete der Erde. Um in

dieser Umgebung überleben zu können, haben seine Bewohner

außergewöhnliche Strategien entwickelt. "Berge" sind das Thema der

dritten Folge am 15. Januar. Gewaltige Gebirgsregionen zählen zu den

beeindruckendsten Landschaften der Erde, doch nur wenige Pioniere

sind zäh genug, um dort zu siedeln. Kein Lebensraum an Land

beherbergt größeren Artenreichtum als tropische Regenwälder. In der

vierten Folge geht es am 22. Januar um den "Dschungel". Von den

weiten Ebenen der afrikanischen Savanne über die Pampas Südamerikas

bis zu den Steppen Sibiriens und der Mongolei reist das Team in der

fünften Folge am 29. Januar zu den unterschiedlichsten



Graslandschaften der Erde. In der letzten Folge "Städte" geht es am

5. Februar um die von Menschen geschaffenen Lebensräume, die sich

auch Wildtiere immer mehr erschließen.



