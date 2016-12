ZDF-Zweiteiler "Die Lebenden und die Toten" /

Siebter Taunuskrimi von Nele Neuhaus mit prominenter-Besetzung (FOTO)

Star-Aufgebot im ZDF: Tim Bergmann, Felicitas Woll, Ulrich Tukur,

Stephan Kampwirth, Johanna Gastdorf und viele andere standen für den

Krimi-Zweiteiler "Die Lebenden und die Toten" vor der Kamera. Den

siebten Taunuskrimi nach dem gleichnamigen Bestseller von Nele

Neuhaus strahlt das ZDF am Montag, 2., und Mittwoch, 4. Januar 2017,

jeweils um 20.15 Uhr aus. Regisseur Marcus O. Rosenmüller inszenierte

die komplexe Geschichte um eine spektakuläre Mordserie: Drei

Menschen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben,

werden von einem Scharfschützen erschossen. Der "Taunus-Sniper" sorgt

für große Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Ermittler vom K11

Hofheim stehen massiv unter Druck. Neben Oliver von Bodenstein (Tim

Bergmann), Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) und Kai Ostermann (Michael

Schenk) kommt in diesem Fall auch LKA-Profiler Andreas Neff (Simon

Schwarz) zum Einsatz. Bei dem Täter scheint es sich um einen

strategisch agierenden Killer zu handeln. Das Team findet heraus,

dass nicht die Erschossenen, sondern ihre Angehörigen die

eigentlichen Opfer sind. Die Kripo dringt immer tiefer ein in ein

kompliziertes Geflecht aus Schuld und Rache und kommt Schritt für

Schritt einem handfesten Medizinskandal auf die Spur.



