Wechsel an der Spitze der Deutschen Rentenversicherung Bund (FOTO)

Gundula Roßbach ist vom 1. Januar 2017 an neue Präsidentin der

Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie folgt auf Dr. Axel Reimann,

der in den Ruhestand wechselt. Nachfolgerin Roßbachs im Direktorium

ist Brigitte Gross, bisher Leiterin der Abteilung Rehabilitation bei

der Deutschen Rentenversicherung Bund.



Die Wahl von Roßbach und Gross war bereits im Juni dieses Jahres

durch die Mitglieder der Bundesvertreterversammlung, dem höchsten

Selbstverwaltungsgremium der Deutschen Rentenversicherung Bund,

erfolgt. Ihre Ernennungsurkunden erhielten Roßbach und Gross Anfang

Dezember im Rahmen eines Festaktes anlässlich der Verabschiedung von

Reimann. Die Urkunden wurden durch die Parlamentarische

Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Gabriele Lösekrug-Möller überreicht.



Gundula Roßbach (52) war nach einer Tätigkeit bei einem Kommunalen

Spitzenverband in Brandenburg seit 1997 bei der

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) beschäftigt. Die

Juristin und Diplom-Verwaltungswirtin war dort unter anderem als

stellvertretende Leiterin der Zentralen Zulagenstelle für

Altersvermögen und Leiterin der Abteilung Prüfdienst tätig. 2006 ist

Roßbach zur stellvertretenden Geschäftsführerin der Deutschen

Rentenversicherung Berlin-Brandenburg gewählt worden, 2009 zur

Geschäftsführerin. Seit 2014 ist sie Mitglied des Direktoriums der

Deutschen Rentenversicherung Bund.



Brigitte Gross (54) begann 1991 ihre Tätigkeit bei der

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA). Die Juristin war in

verschiedenen Bereichen des Hauses beschäftigt, unter anderem in der

Rentenabteilung, in der Rehabilitationsabteilung sowie in der

Personalabteilung. Seit 2009 leitet sie die Abteilung Rehabilitation

bei der Deutschen Rentenversicherung Bund.



Der scheidende Präsident Dr. Axel Reimann (65) war ab 2005



zunächst Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung

Bund. Seit 2014 ist er deren Präsident. Er studierte Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften und trat 1983 in den Dienst der

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA). 1999 wechselte er

zum Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) und wurde

dessen stellvertretender Geschäftsführer.







