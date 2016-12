Winterzeit Studiozeit

Wer dieses Weihnachten eine neue Kamera oder Fototechnik bekommen hat, möchte seine Spiegelreflexkamera natürlich gleich ausprobieren. Ein Mietfotostudio bietet sich an und bringt doppelte Freude.

Portraitfotografie

(firmenpresse) - Da war die Freude bei einigen riesig, hat das Christkind doch tatsächlich eine neue Fotokamera unter dem Weihnachtsbaum gelegt.

Das ist keine Seltenheit dieses Jahr bei den vielen neuen Kameramodellen welche die Hersteller heuer auf den Markt gebracht haben.

Aber auch das langersehnte Objektiv und Fotozubehör fand sich unter den Weihnachtsgeschenken.

Da ist es kein Wunder, das es in den Fingern juckt die neue Fototechnik gleich auszuprobieren.

Fotos vom Weihnachtsbaum und der Familie sind schnell geschossen und auch schön anzusehen, aber dann doch nicht die richtige Herausforderung für die neue Technik.

So richtig ausreizen lässt sich das neue Fotoequipment erst bei einem Fotoshooting im Fotostudio.

Das Mietfotostudio GoodPhoto in Neutraubling bei Regensburg bietet Location und Technik für alle, die mehr herausholen wollen aus ihrer Fotokamera.

Profitechnik von Multiblitz und viele unterschiedlich große Lichtformer garantieren, das jede gewünschte Lichtstimmung umgesetzt werden kann.

Studioneulinge bekommen eine gründliche Einweisung in die Lichttechnik sowie die Lichtwirkung der einzelnen Softboxen und Reflektoren erklärt.

Auch während des Fotoshootings steht das GoodPhoto-Team gerne bereit, um Fragen zu beantworten und Hilfestellung zu leisten.

Erfahrene Fotografen und Profis fühlen sich schnell mit der Technik vertraut und können ihrer Kreativität ungestört freien Lauf lassen.

Sollte einmal kein passendes Fotomodel zur Verfügung sein, bietet GoodPhoto einen zusätzlichen Service dazu an. Zusätzlich zur Studiobuchung kann man auf Wunsch auch ein Fotomodel buchen.

Somit sind alle Weichen gestellt für die kreative Portraitfotografie für alle, die mit großer Begeisterung mit ihrer neuen Fotokamera und Fototechnik tolle Ergebnisse erzielen möchten.









http://www.goodphoto.de



GoodPhoto Mietfotostudio

Enzianweg 1, 93073 Neutraubling

