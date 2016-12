Positionspapier "Palmöl, aber richtig!"

Quintessenz des Palmöl-Forums beim Naturkosthersteller Rapunzel

(LifePR) - Beim Thema Palmöl schlagen die Wogen bisweilen hoch. Aber warum erhitzt gerade dieser Rohstoff so sehr die Gemüter? Ist es auch möglich, Palmöl nachhaltig und fair anzubauen und herzustellen? Zu diesen Fragen veranstaltete der Naturkosthersteller Rapunzel ein zweitägiges Forum mit Experten, Erzeugern, Kritikern, NGOs, Ernährungsfachleuten und Endverbrauchern, bei denen jeder zu Wort kommen konnte.

Das Resümee: Ölpalmen können wie jede andere Kultur einen sinnvollen Beitrag zur Ernährung und Rohstoffversorgung leisten. Entscheidend ist, wie diese angebaut werden. Das Positionspapier ?Palmöl, aber richtig!? benennt konkrete Ziele für den ökologischen, nachhaltigen und fairen Anbau sowie die Verarbeitung von Palmöl und fordert die Politik auf, sich für diese anstelle einer Vielzahl unterschiedlicher Siegel und Zertifizierungen einzusetzen.

Das Motto des Palmöl-Forums lautete ?Reden wir drüber!"

Im Mittelpunkt des Palmöl-Forums standen u.a. die Fragen: Wie kann guter (Bio-) Palmanbau wirklich nachhaltig erfolgen? Wie kann faires Bio-Palmöl in den Läden kommuniziert werden? Wie kann der Kunde erkennen, welches Palmöl in den Produkten steckt? Was zeichnet die beiden Bio-Palmöl Projekte von Rapunzel aus? Es waren interessante und spannende Diskussionen, denn alle TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit, Ihre Meinung einzubringen.

Positionspapier ?Palmöl, aber richtig!?

Aus den Beiträgen und Diskussionen von und mit TeilnehmerInnen während des Palmöl-Forums bei Rapunzel Naturkost in Legau im Allgäu resultiert nun die sogenannte ?Legauer Erklärung?. Unterzeichnet von der Deutschen Umwelthilfe e. V., OroVerde ? Die Tropenwaldstiftung, SÜDWIND e.V. ? Institut für Ökonomie und Ökumene, Ecotop-Consult Bolivia, Natural Habitats. Dr. Bronner's und Rapunzel Naturkost wurde sie an folgende Ministerien und öffentliche Institutionen versandt: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), FONAP ? Forum Nachhaltiges Palmöl, European Commission ? DG Agriculture and Rural Development (DG Agri), Institut für Welternährung ? World Food Institute e.V.



Das Positionspapier finden Sie unter www.rapunzel.de/palmoel-legauer-erklaerung.html

Es geht auch nachhaltig

In den Vorträgen und Diskussionen wurden viele Fragen der Teilnehmer beantwortet. Bislang eher vehemente Kritiker bemerkten, dass sie das Thema jetzt differenzierter sehen. Rapunzel habe Mut bewiesen, das umstrittene Thema Palmöl in den Fokus zu stellen und die unterschiedlichen Aspekte zu beleuchten. Welche verheerenden Auswirkungen der konventionelle Ölpalmenanbau hat, darin waren sich alle einig: Das Palmöl-Forum ermutigte Rapunzel Naturkost, sich auch künftig kritischen Themen zur Ernährungsfrage zu stellen und in ähnlichem Rahmen zu beleuchten. Einfache Lösungen gibt es nicht immer, gemeinsame Anstrengungen aber allemal.

Eine Zusammenfassung des Palmöl-Forums ist als Kurzvideo zu sehen unter www.rapunzel.de/palmoel-forum





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rapunzel Naturkost GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.12.2016 - 14:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1440217

Anzahl Zeichen: 3383

Kontakt-Informationen:

Firma: Rapunzel Naturkost GmbH

Stadt: au





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung