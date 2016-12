"Let it snow" / ZDF-Doku erkundet den Winter auf drei Kontinenten (FOTO)

Noch bringt der Winter hierzulande keinen Schnee, doch die

ZDF-Zuschauer können zum Jahreswechsel bereits einen profunden

Eindruck gewinnen, wie es sich mit der "weißen Pracht" andernorts

leben lässt. In "Let it snow - Kalt erwischt auf drei Kontinenten" am

Montag, 2. Januar 2017, 19.25 Uhr, begegnet ZDF-Autor Gert Anhalt im

kanadischen Montreal, in den bewaldeten Weiten Russisch-Kareliens und

auf der japanischen Insel Hokkaido dem echten, harten Winter.



Auf der winterlichen Weltreise findet der Filmautor in Kälte,

Schnee und Eis erstaunliche Menschen und spannende Bräuche. In

Montreal begleitet Gert Anhalt Mitarbeiter des Schneeräumungsteams,

das auch nach dem schlimmsten Sturm die Innenstadt befahrbar halten

muss. Zwölf Millionen Kubikmeter Schnee schippt der Räumdienst jeden

Winter aus dem Weg, das entspricht der Ladung von 200 000

Güterwaggons. Doch selbst wenn alles liegen bliebe, wäre Montreal

noch immer bewohnbar - die Stadt ist komplett untertunnelt: Ein

35-Kilometer-Labyrinth von Gängen und Ladenfluchten verbindet Hotels,

Büros, Shopping-Malls und vieles mehr.



Ganz anders lässt sich der Winter im russischen Karelien erleben -

zum Beispiel beim Eisfischen, das am Onega-See auch als Wettangeln

geboten wird. Der Film beleuchtet diesen winterlichen Zeitvertreib

ebenso wie er auch die Verklärungskirche auf der Insel Kischi in den

Blick nimmt, deren hölzerne Zwiebeltürme das Wahrzeichen Kareliens

und Weltkulturerbe sind. Wind, Wetter und Gewürm haben dem 300 Jahre

alten Gebäude zugesetzt, weshalb es aufwändig renoviert werden muss.



Bei minus 16 Grad Celsius findet in Obihiro auf der japanischen

Nordinsel Hokkaido das traditionelle Ban'ei-Pferderennen statt - mit

kraftvollen Zugtieren, die 500 Kilogramm Gewicht über eine hügelige

Schotterpiste ziehen. Ebenfalls zu sehen sind die großen



Anstrengungen, die Jugendliche im Badeort Noboribetsu meistern, wenn

sie sich mitten im heftigsten Schneesturm in die traditionelle

Wasserschlacht an der Thermalquelle stürzen.



"Let it snow - Kalt erwischt auf drei Kontinenten" zeigt, wie sich

der Winter in einer modernen Großstadt, in einer idyllischen Wald-

und Seenlandschaft sowie in der Ferienregion eines

sensationsverwöhnten Landes genießen und bezwingen lässt - mit

Einfallsreichtum, guter Laune und einer gewissen Hartnäckigkeit.



