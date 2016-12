Quoten und Tipp Premier League: Chelsea FC - Stoke City

Die Premier League macht auch zwischen den Feiertagen keine Pause. Der aktuelle Tabellenführer, Chelsea London spielt eine fantastische Saison mit bisher 15 Siegen aus 18 Partien. Der Gegenüber, Stoke City, wartet seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg und kassierte zuletzt eine Klatsche. Im Tipp setzen wir auf eine Handicapwette.

Für Trainer Conte läuft es derzeit bei den Blues. Chelsea dominiert die Liga, führt die Tabelle aktuell mit enorm starken 46 Punkten aus 18 Partien an. Im eigenen Stadion sind die Blues eine Macht und holten bisher im Schnitt sehr gute 2,67 Punkte. Das Torverhältnis von 24:4 zeigt dabei die Dominanz, welche das Team aus London in diesem Jahr auf das Feld abliefert. Der derzeitige Tabellenführer hat mit nur 11 Gegentreffern die beste Abwehrreihe der Liga auf seiner Seite, was unter Trainer Conte zu erwarten war. Mit 38 eigenen Treffern kann Offensiv ebenfalls kein Fan der Blues meckern. Sie haben das beste Torverhältnis (+27) und sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Liverpool. A propos Liverpool, die haben den kommenden Gegner Stoke City im letzten Spiel eine böse 4:1 Niederlage hinzugefügt, bei der die Potters keine Chance hatten. Beeindruckend ist vor allem, dass Chelsea bereits 11 Mal (!!) die Null halten konnte. Derzeit legen sie wieder eine Serie von vier zu null Spielen hin und wollen diese natürlich fortsetzen. Bis auf die Youngstars Kennedy und Kane können dabei alle Spieler der Blues mitwirken. Bester Torschütze in dieser Saison ist Diego Costa, der mit 13 Treffen und 5 Assist in 17 Einsätzen eine fantastische Saison spielt. Da der Chelsea FC der klare Favorit ist, setzen wir im Tipp auf eine Handicapwette.



Für Trainer Hughes und seine Potters läuft es aktuell nicht rund und sie stehen beim Chelsea FC vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Stoke wartet aktuell seit vier Partien auf einen Dreier. Am vergangenen Spieltag mussten die Potters zudem eine schmerzhafte 4:1 Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Liverpool hinnehmen. Vor allem die Defensive wackelte in den vergangenen vier Partien. Mit neun Gegentreffern in den jüngsten vier Partien kann der Trainerstab und das Team keineswegs zufrieden sein. Aktuell rangiert Stoke City nur auf dem 13. Tabellenplatz mit 21 Punkten. Auf des Gegners Platz konnten die Potters mit lediglich einem Punkt im Schnitt bisher keineswegs überzeugen und das Torverhältnis in der Ferne ist mit 9:15 ebenfalls nicht berauschend. Die letzten beiden Auswärtsspiele wurden bei zwei der Top-Vier der Liga ausgetragen. In beiden hatten die Potters keinen Stich und verloren mit 3:1 bzw. 4:1. Gegen ManCity, die Spurs, Arsenal und Liverpool gab es vier Niederlagen und insgesamt unglaubliche 15 Gegentreffer. Wie soll das erst enden, wenn es gegen den aktuellen Tabellenführer geht? Vor allem wenn Trainer Hughes auf seinen Star Arnautovic (Rotsperre), sowie Ireland, Cameron und Butland verzichten muss. Die Buchmacher sehen Stoke als klaren Underdog und im Tipp setzen wir auf eine Handicapwette.





Wenn der Tabellenführer antritt ist er zumeist der Favorit. In diesem Spiel ändern wir keineswegs diese Regel und somit empfehlen wir eine Handicapwette unter die Lupe zu nehmen. Sollte Chelsea, aktueller Tabellenführer, seit vier Spielen ohne Gegentor und im eigenen Stadion antretend, diese Partie mit mindestens zwei Toren Differenz für sich entscheiden, erhalten sie dafür Wettquoten von 1,67 bis 1.77. Endet diese Begegnung mit genau einem Tor Unterschied zu Gunsten der Blues, liegen die Quoten zwischen 3,60 und 4,00. Schaffen es die Potters zum ersten Mal in dieser Saison gegen einen der Top five zu Punkten, reichen die Sportwettquoten von 3,60 bis 4,00. Unser Tipp: Chelsea ist seit vier Ligaspielen ohne Gegentreffer und holte im eigenen Stadion bisher starke 2,67 Punkte im Schnitt. In dieser Saison blieben die Blues elf Mal ohne Gegentreffer. Sie stellen die beste Abwehr und führen die Liga souverän mit sechs Punkten Vorsprung an. Die Potters hingegen warten seit vier Partien auf einen Sieg und kassierten in den bisherigen vier Duellen mit den Top Five 15 Gegentreffer. Wir setzen daher im Tipp auf einen Handicapsieg der Blues mit einer Maximalquote von 1,77.







Wettblog und Community und mehr.

