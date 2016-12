Fachmagazin zum Aktionspreis von 9,90 Euro "Die Strippenzieher - Konflikte in Organisationen"

Pressemitteilung Die Mediation, Ausgabe Quartal I/2017

"Die Strippenzieher - Konflikte in Organisationen"

Aktuelle Ausgabe des Fachmagazins "Die Mediation"

(firmenpresse) - Ob Unternehmen, Schule, Familie oder Behörden - Organisationen sind Orte, an denen Menschen zusammentreffen. Diese Menschen haben unterschiedliche Eigenschaften, Vorstellungen und Ziele. Konflikte sind somit an der Tagesordnung. Grund genug für Die Mediation, einen aktuellen Blick auf diese allumfassende Thematik zu wagen. Freuen Sie sich unter anderem auf folgende Beiträge zum Schwerpunkt "Die Strippenzieher - Konflikte in Organisationen":



?Mit META-Mediation der Eskalation entgegenwirken,

?Konflikte - das Salz in Unternehmen?!,

?Konfliktfeld Schule,

?Systemisches Coaching bei Clan-Konflikten - Raus aus der Endlosschleife,

?Organisationsentwicklung an Fachhochschulen - Mit einer gemeinsamen Vision zum Erfolg.



Auch über den Schwerpunkt hinaus erwartet Sie eine Vielzahl von weiteren interessanten Artikeln, unter anderem:



?Die Flüchtlingssituation durch die Brille des Mediators (Mediationsexperte Friedrich Glasl im Interview),

?Interkulturelles Konfliktmanagement,

?Hochsensible Führungskräfte,

?Der zertifizierte Mediator - ein schwieriges Konstrukt von hoher praktischer Bedeutung,

?Mediative Kommunikation bei konfliktreichen Infrastrukturprojekten - Können wir jetzt Konflikte?



