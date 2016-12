Krimi-Hochspannung am Neujahrsabend im Ersten

"Polizeiruf 110: Angst heiligt die Mittel" (NDR) eröffnet das Film-Jahr des Ersten

(ots) - Ein Rostocker "Polizeiruf 110" steht am Beginn des

Film-Jahres 2017 im Ersten. Volker Herres, Programmdirektor Erstes

Deutsches Fernsehen, über den Neujahrs-Krimiabend: "Der 'Polizeiruf

110: Angst heiligt die Mittel' ist ein zutiefst berührendes und

exzellent gespieltes Krimidrama mit den Publikumslieblingen Anneke

Kim Sarnau und Charly Hübner. Mit seiner präzisen Milieuschilderung

und dem spannungsreichen Plot erscheint uns dieser 'Polizeiruf' ideal

geeignet, den Zuschauerwünschen am Neujahrsabend zu entsprechen. Ich

bin dem NDR und allen Beteiligten sehr dankbar, dass wir diesen

ausgezeichneten Film am 1. Januar, einem der zuschauerstärksten Tage

des Jahres, im Ersten zeigen können."



Für ihren 14. Einsatz gehen Charly Hübner alias Kommissar Bukow

und Anneke Kim Sarnau als Profilerin König in dem "Polizeiruf 110:

Angst heiligt die Mittel" (NDR) aufs Dorf. Dort ist nämlich alles

andere als heile Welt: In Bassow haben die beiden es mit einem

möglichen Fall von Selbstjustiz an zwei Triebtätern zu tun. Keine

leichte Aufgabe für die Ermittler und ihre Darsteller, wie Anneke-Kim

Sarnau über die Dreharbeiten berichtet: "Der Film widmet sich einem

schwierigen Thema, und ich habe noch gut in Erinnerung, wie intensiv

wir darüber diskutiert haben, was wir zeigen oder aussprechen und was

nicht. Wir haben ja auch eine Verantwortung als Filmschaffende, das

habe ich noch nie so stark gespürt wie bei diesem Film." Und Charly

Hübner erklärt das ganz Besondere an diesem "Polizeiruf 110": "Die

Ohnmacht, wenn man dieses Thema an sich heranlässt, ist spürbar.

Immer. Ein seelisch-obsessiver Mann, der Frauen vergewaltigt, und ein

Mann, der pädophil veranlagt ist, sind für den bürgerlich erzogenen

Menschen eine bedrohliche Kraft. Auch wenn man meint, das cool

analysieren zu können, ist das Potenzial dieser Taten wahrlich

bedrohlich. Da wollte die Autorin hineinleuchten, und wir sind ihr



dabei gefolgt."



Direkt im Anschluss an diesen aufwühlenden "Polizeiruf 110"-Fall

aus einer trügerischen Dorf-Idylle geht es ab 21:45 Uhr hinein ins

Pariser Großtstadtleben der 50er Jahre. Dort hat es "Kommissar

Maigret" (ARD Degeto) mit dem Mord an vier Frauen zu tun, die

scheinbar wahllos in den Straßen von Montmartre umgebracht wurden. In

der englischen Verfilmung zweier Kriminalfälle von George Simenon

feiert Rowan Atkinson sein Debüt in der Rolle des legendären Pariser

Kommissars Maigret mit der Pfeife im Mundwinkel. Über seine Rolle mit

großem Vorbild sagt Atkinson: " Ich war mir sicher, dass ich seine

Nachdenklichkeit wiedergeben kann. Sein Grübeln, das Gedankenvolle,

seine Hingabe haben mich eingenommen. Denn er ist alles andere als

egoistisch, er ist kein Selbstdarsteller, er ist nicht exzentrisch

oder verrückt. Er ist ein Mensch von untadeligem Charakter." Der

zweite "Maigret"-Fall folgt am Sonntag, 8. Januar 2017, im Ersten.







Pressekontakt:

Presse und Information Das Erste

Tel: 089/5900 42896, E-Mail: pressedienst(at)daserste.de



www.ard-foto.de



www.daserste.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.12.2016 - 15:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1440224

Anzahl Zeichen: 3475

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung