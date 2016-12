Winter: Was der Körper jetzt braucht - Besonders in kalter Jahreszeit die Abwehrkräfte stärken

Kaum ist die Sommerzeit vorüber, da folgen die dunklen Tage mit nasskaltem Wetter, wenig Sonnenlicht, trockener Heizungsluft und deftigem Essen. Jetzt häufen sich Erkältungskrankheiten, denn speziell in Herbst und Winter setzen entsprechende Krankheitserreger dem angeschlagenen Organismus enorm zu. Es gilt, ein geschwächtes Immunsystem zu stärken und insgesamt für eine stabile Gesundheit zu sorgen, um Viren und Bakterien keine Chance zu geben. Hierbei hilft vor allem eine vitamin-, mineralstoff- und ballaststoffreiche Ernährung. „So liefern beispielsweise winterliche Kohlsorten wie Grünkohl, Kohlrabi und Rotkohl viele gesunde Nährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie Beta-Carotin, Vitamin C und Kalzium. Allesamt wichtig für die Stärkung des Immunsystems“, weiß Dr. Susanne Fink-Tornau, Ernährungsberaterin und Ökotrophologin beim Reformwarenhersteller Natura.

(firmenpresse) - Wirksam gegen Grippe und Co.

Um Infektionen zu vermeiden und das Immunsystem zu unterstützen, helfen rotes, gelbes und grünes Gemüse wie Paprika, Spinat oder Brokkoli. Sie enthalten diverse Vitamine und Vitalstoffe wie Karotine, Vitamin C, B-Vitamine, Folsäure und Kalium, die der Körper jetzt dringend benötigt. Daneben ist natürlich auch der Verzehr von Früchten geeignet, um Erkältungen vorzubeugen. Zitronen, Äpfel, Orangen und Kiwis enthalten viel natürliches Vitamin C und leisten einen wertvollen Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung. „Wer nicht täglich auf eine oder mehrere Portionen Gemüse oder Obst kommt, kann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, am besten in Reformhaus-Qualität, entsprechende Defizite in der Ernährung ausgleichen“, erklärt Dr. Fink-Tornau. Daneben enthalten auch Nüsse wertvolle Inhaltsstoffe für das Immunsystem. Cashewnüsse liefern beispielsweise viele Mineralstoffe, ebenso wie Haselnüsse, Pistazien oder Mandeln. Sie gelten als gesunde Powersnacks für zwischendurch. Wer dann noch für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr mit Wasser, ungesüßten Fruchtschorlen und Tees sorgt, leistet einen wichtigen Beitrag für seine Gesundheit.



Immunsystem sitzt im Darm

Unser Darm gilt als das zentrale Organ unserer Immunabwehr. Denn die Darmflora besteht aus circa 100 Billionen verschiedener Keime, die sich unterschiedlichen Bakteriengruppen zuordnen lassen. Zusammen helfen sie bei der Verwertung von Nährstoffen und bilden eine Art Schutzschild gegen krankmachende Bakterien, die über die Nahrung in den Körper gelangen. Besonders nützliche Helfer sind probiotische Kulturen in Form von lebenden aktiven Milchsäurebakterien, Bifidobakterien und verschiedenen Arten von Laktobazillen, die reichlich in Joghurt, Buttermilch oder Sauerkraut vorkommen. Sie hemmen das Wachstum krankmachender Keime und bringen die Darmflora ins Gleichgewicht. „Eine gezielte Einnahme von entsprechenden funktionellen Lebensmitteln kann die Darmgesundheit sinnvoll unterstützen. Besonders nach der Einnahme von Antibiotika oder anderen Medikamenten, die die sensiblen Kulturen zerstören und somit die Flora in ihrer Funktion schwächen“, erklärt Dr. Fink-Tornau. Zum Aufbau bieten sich speziell Reformprodukte wie Darmflora Plus oder Darmflora Restore mit wissenschaftlich geprüften Aktivkulturen an. Für alle, die den Darm besonders intensiv vorbereiten wollen, empfiehlt die Expertin eine 15-tägige Darmpflege-Kur. Zusätzlich können pflanzliche Ballaststoffe wie Flohsamenschalen, Baobabfruchtpulver oder Inulin, das in Chicorée, Topinambur, Pastinaken oder Artischocken enthalten ist, eine gesunde Darmtätigkeit unterstützen. „So kann die kalte Jahreszeit gerne kommen“, betont die Natura-Expertin abschließend.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.natura.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bereits seit 1901 gehört Natura aus Hannover zum Kreis der Reformwarenhersteller in Deutschland und gilt als einer der Vorreiter der Reformbewegung. Rund 1.450 Reformhäuser in Deutschland bieten inzwischen das Sortiment der beiden Marken Natura und Sanatura an. Zudem sind alle Produkte im firmeneigenen Onlineshop unter www.natura-shop24.de erhältlich. Die Linie Natura umfasst Convenience-Lebensmittel, die eine natürliche und gesunde Ernährung ermöglichen und ausschließlich hochwertige und möglichst naturbelassene Zutaten enthalten. Auf Geschmacksverstärker, künstliche Aromen oder Konservierungsstoffe wird vollständig verzichtet. Sämtliche Lebensmittel unterliegen regelmäßigen Kontrollen und entsprechen den hohen Qualitätsstandards der neuform, viele von ihnen verfügen außerdem über das Bio-Siegel. Unter dem Namen Sanatura vertreibt die Firma Natura funktionelle Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, die helfen sollen, wichtige Körperfunktionen zu stärken.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Natura

Datum: 29.12.2016 - 17:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1440229

Anzahl Zeichen: 3634

Kontakt-Informationen:

Firma: Natura

Ansprechpartner: Dr. Susanne Fink-Tornau

Stadt: 30165 Hannover

Telefon: (0511) 35 89 626



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 106 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung