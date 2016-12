Die lebhafte Erkennungsmelodie der Stadt Guangzhou wünscht der Welt gemeinsamen Wohlstand

(ots) - Guangzhou, als tausendjährige

Handelsstadt und wichtiger Ausgangshafen der "maritimen Seidenstraße"

bekannt, hat unlängst eine vollkommen neue Stadt-Erkennungsmelodie

mit dem Titel "Unser Lied" vorgestellt (der chinesische Titel lautet

"Fa Ge", wobei "fa" auf Chinesisch "reich" bedeutet) und bringt damit

ihre Hoffnung für künftigen Wohlstand aller Menschen, Bürger und

aller in der Welt zum Ausdruck.



"Unser Lied" ist ein neuer Versuch der Stadt Guangzhou, das Image

der Stadt als "Stadt der Blumen" zu fördern. Das Musikvideo

kombiniert einen sich wiederholenden Liedertext und lebhafte

Animationen mit ganz untypisch ironischem Humor und verschiedenen

homophonen und sich reimenden Wörtern, wie "Fa", "Fun", "8", "Hua

(bedeutet Blume)". Das Lied bringt weitestgehend den Wunsch nach

"Glück und Wohlstand für alle" zum Ausdruck und beschreibt ein

internationalisiertes, modernes und kommerzialisiertes Guangzhou auf

lebhafte Weise.



Das Video und hoch auflösendes Bildmaterial finden Sie unter der

multimedialen Pressemitteilung:



http://news.medianet.com.au/xinhua/chirpy-theme-song-guangzhoucity



Guangzhou war immer schon bemüht, sich in eine "innovative,

inklusive, offene und teilende", modernisierte Metropole zu

entwickeln. Gemäß dem Guangzhou Municipal Publicity Department

[Städtische Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Guangzhou] zielt

das Lied darauf ab, den Einwohnern von Guangzhou und dem

ausländischen Publikum die besten Wünsche zu übermitteln. Die im Lied

enthaltenen Elemente von Glück und Reichtum sollen Menschen dazu

bringen, die Offenheit, den Enthusiasmus und die Leidenschaft der

Stadt zu fühlen. Guangzhou heißt alle willkommen, ihre Träume und

Hoffnungen hier zu erfüllen.



Aisen Chen, der neue olympische Champion von Rio 2016, ist einer

der Sänger und eine der wichtigen Zeichentrickfiguren in diesem Lied



und er hat großes öffentliches Interesse erweckt. "Mir gefällt dieser

eingängige Song mit seiner tiefen Bedeutung. Ich hoffe, dass

Guangzhou, meine Heimatstadt, sich zu einem wahr gewordenen Paradies

für alle Menschen entwickelt", sagte Chen.



In diesem psychedelischen Musikvideo werden Stadtlandschaften,

kantonesische Kulinarik, Volksmusik und Volksbrauch präsentiert.

"Gong xi fa cai", der chinesische Wunsch für Glück, verbreitet das

Thema von Wohlstand. Es ist ganz einfach, diesen eingängigen Chorus

im Kopf zu behalten.



Das Video zielt auf junge Menschen im Ausland ab, stellt die

Entwicklung von Guangzhou dar und heißt das Jahr 2017 willkommen.







