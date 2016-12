Michael Lane - Star aus Voice of Germany setzt auf Erneuerbare Energien

Voice of Germany Star - Michael Lane ist begeistert von Green Energy

(PresseBox) - Michael Lane, Sänger und Liedermacher ist begeistert von Erneuerbaren Energien. Der ehemalige Voice of Germany Star - Michael Lane ist überzeugt von der Zukunft von Solar und Co.

Michael wurde ursprünglich in Dorfhaus bei Weißenohe geboren, wuchs aber in Amerika auf. Seit 4 Jahren ist Lane zurück und tritt in vielen verschiedenen Orten Europas auf, nachdem er den Durchbruch bei Voice of Germany 2012 schaffte.

Michael Lane fasziniert sein Publikum mit einer ganz markanten Stimme. Michael Lane singt Liebesballaden und auf seinen Tourneen in Deutschland, Italien und der Schweiz setzt er sich auch für erneuerbare Energien ein.

Kein Wunder, dass er jedesmal wenn er iKratos in Weißenohe bei Nürnberg besucht, fasziniert ist von den Möglichkeiten und Hightech Produkten z. B. der SunPower Solarmodule und Tesla Powerwall Speicher, die auch aus Amerika - Kalifornien kommen. Demnächst gibt Michael Lane wieder einen Ausschnitt seiner Lieder-Tournee bei iKratos in Weißenohe.

Das Leben des Michael Lane ist musikalisch und grün

Der 30-jährige Voice of Germany Aufsteiger hat mit seinen gefühlvollen Balladen und Liedern, zusammen mit seinem Förderer Xavier Naidoo einen 3. ten Platz auf dem Siegerpodest 2012 erreicht. Geboren ist er in Dorfhaus bei Weißenohe (sein Unterarm ist mit dem Tatoo ?Dorfhaus? signiert), danach verbrachte er 20 Jahre in Wisconsin/U.S.A. genauer gesagt in Green Bay, einer Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern. Michael ist mit Melissa verheiratet und hat einen Sohn namens Sam, der jetzt 1,5 Jahre alt ist.

Exklusiv wurde er bereits 2012 von iKratos in Weissenohe eingeladen. Demnächst wird Michael wieder nach Weißenohe kommen. Er ist von Erneuerbaren Energien ? (Green Energy) voll überzeugt und macht auch hier auf den Klimaumbruch aufmerksam. Michael: Die Welt muß grüner werden und ich will dazu beitragen, daß dies etwas schneller geht."



Michael Lane und Willi Harhammer, Chef der iKratos GmbH haben beide das gemeinsame Ziel: "Noch intensiver Musik und Grüne Energie zu verbinden."



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Datum: 29.12.2016 - 16:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1440235

Anzahl Zeichen: 2597

Kontakt-Informationen:

Firma: iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Stadt: Weißenohe bei Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung