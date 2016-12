Norwegen Kreuzfahrten: Schiffsreisen durch den abwechslungsreichen Norden

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

(firmenpresse) - Auch der Norden Europas eignet sich für Schiffsreisen. Vor allem Norwegen mit seiner abwechslungsreichen Landschaft ist ein beliebtes Ziel. Welche Routen verfügbar sind, zeigt die Seite kreuzfahrten-reisebuero.de. Die Reederei NCL hat sich auf Norwegen als Kreuzfahrtgebiet spezialisiert. Im Sommer 2017 bricht die NCL Jade zu einer Kreuzfahrt auf, die zu den norwegischen Fjorden führt. Die raue Fjordlandschaft ist unverzichtbarer Bestandteil der Norwegen Kreuzfahrten. Es ist fast immer notwendig, zum Erreichen einer Ortschaft einen Fjord zu durchqueren. Was für die Einheimischen alltäglich ist, ist für die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe jedes Mal ein Highlight.



Norwegen per Schiff mit der ganzen Familie erkunden



Die NCL Jade ist ein Schiff für die ganze Familie. Die Reederei bietet das sogenannte NCL Freestyle Cruising an. Dieses erlaubt, die Kreuzfahrt nach eigenen Vorlieben zu gestalten. Gewählt wird aus verschiedenen Dining-Optionen, einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm sowie einer Vielzahl von Sportangeboten. Weiterhin stehen Pools, Whirlpools, ein Fitnesscenter und ein Spa zur Verfügung. Damit die Jüngsten nicht von Langeweile geplagt werden, können sie am Kinder- und Jugendprogramm für 3- bis 17-Jährige teilnehmen.



Von Hamburg nach Geiranger und zurück



Beginn und Ende der Norwegenreise des Portals kreuzfahrten-reisebuero.de ist der Hamburger Hafen. Die zehn- beziehungsweise elftägige Tour führt bis nach Geiranger. Weitere Stationen sind unter anderem Flam, Bergen, Hellesylt und Southampton in Südengland. Während der Fahrt kommt die Erholung auf See nicht zu kurz. Für das leibliche Wohl ist mit 17 Restaurants, 14 Bars und Lounges sowie Premium All Inclusive an Bord ebenfalls gesorgt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/norwegen-kreuzfahrten



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Fluss- und Hochseekreuzfahrten sind der Tätigkeitsschwerpunkt der Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG. Das Reiseunternehmen stellt auf seiner Webseite kreuzfahrten-reisebuero.de interessante und vielfältige Schiffsreisen vor, die allesamt von bekannten Reedereien organisiert werden. Dazu gehören beispielsweise AIDA, MSC, TUI Cruises und Hapag Lloyd.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Datum: 29.12.2016 - 18:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1440237

Anzahl Zeichen: 1786

Kontakt-Informationen:

Firma: Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Uelzen

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 29.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 128 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung