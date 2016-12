Jetzt mit Eglo Lampen Licht und Farbe in Wohnräume bringen

(firmenpresse) - Seit 1969 gibt es das Unternehmen Eglo. Das sind mittlerweile fast 50 Jahre, also ein halbes Jahrhundert. In dieser Zeit ist einiges passiert. Vor allem haben sich die Ansprüche der Menschen beständig gewandelt. Der Wandlungsprozess hat auch vor Leuchten nicht haltgemacht. Die Designer von Eglo haben es dennoch all die Jahre verstanden, mit neuen Ideen den Lampenmarkt zu beleben und dadurch den Fortbestand ihrer Firma zu sichern. Auf cht-cottbus.de kann ein Einblick in das derzeitige Produktsortiment geworfen werden. Dabei zeigt sich, dass Eglo Lampen nicht nur Licht, sondern auch Farbe in Wohnräume bringen.



Kultige Leuchten für fröhliche Menschen



Die Eglo „Gaetano“ LED-Pendelleuchte ist eine aus Stahl und Kunststoff gefertigte Hängeleuchte. Sie ist in den Farben Purple und Weiß erhältlich. Die kultige Leuchte ist genau das Richtige für fröhliche Menschen, die die bunte Vielfalt des Lebens zu schätzen wissen. Die halbrunde Form der Lampe zieht die Blicke auf sich. Mit zeitgemäßen LEDs ausgestattet passen die farbenfrohen Leuchten zu den unterschiedlichsten Einrichtungskonzepten. Ein integrierter Diffusor sorgt weiterhin dafür, dass das Licht nicht blendet.



Ideal für den Clearing-Stil



Das genaue Gegenteil der „Gaetano“ stellt Eglo-Serie „Cocoon“ dar. Hier setzt der Hersteller auf weißen Kunststoff gepaart mit Eisenstahl. Die „Cocoon“-Modelle des Shops von CHT Cottbus repräsentieren den topaktuellen Clearing-Stil. Reine, klare Farben und Formen sind für diesen charakteristisch. Die Lampenschirme sind bei den „Cocoons“ allesamt aus weißem, langlebigem und leicht zu reinigenden Kunststoff gefertigt. So erfüllen die Leuchten alle Anforderungen an eine moderne Lichtquelle.







http://www.cht-cottbus.de/beleuchtung-eglo-leuchten.htm



Seit 20 Jahren besteht die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH, die unter der Leitung von Thomas Junker steht. Sie ist ebenfalls Betreiber des Onlineshops cht-cottbus.de. Der Fachhändler für Haustechnik offeriert hier ein umfangreiches Angebot an Produkten aus den Bereichen Bad, Heizung, Sanitär und Elektro.

