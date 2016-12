Angelkleidung für den Sommer gibt es jetzt besonders günstig

Angelsport Berger

(firmenpresse) - Auch Angler erfreuen sich bei der Ausübung ihres Sports an modischer Kleidung, wenngleich die Funktionalität bei ihnen oft einen noch höheren Stellenwert einnimmt. In der heutigen Zeit ist das kein Problem, denn beide Aspekte lassen sich problemlos miteinander vereinen, wie ein Blick auf angel-berger.de zeigt. Dort ist bereits jetzt Angelkleidung für den Sommer eingetroffen. Sie hält sowohl für Sonnen- als auch für Regentage passende Outfits bereit.



Dem Wetter trotzen und sich am Sport erfreuen



Bei Outdoorsportarten, wie es das Angeln nun einmal ist, spielt wetterangepasste Kleidung eine große Rolle. Vom Himmel brennende Sonne kann den Spaß ebenso vermiesen wie ein Platzregen, der in wenigen Minuten bis auf die Haut durchdringt. Eine Schirmmütze sollte jeder Angler sein Eigen nennen. Sie schützt den Kopf vor zu intensiver Sonneneinstrahlung, spendet den Augen Schatten und verhindert, dass Schweiß in diese gelangt. Gleichwohl leistet sie bei einem Regenschauer gute Dienste, denn sie hält die Nässe ab. Trendig und zugleich funktionell präsentiert sich hier die DAIWA D-VEC Schirmmütze. Sie ist wahlweise in Rot/Schwarz und Weiß/Schwarz erhältlich. Eine praktische Alternative zur Mütze ist ein Anglerhut mit hochknöpfbaren Rand, Belüftungslöchern und stufenlos verstellbarem Kinnband.



Ob Sonne oder nicht – eine Brille sollte immer dabei sein



Egal, ob die Sonne scheint oder nicht, eine Brille sollte immer dabei sein. Am Wasser haben sich die Polarisationsbrillen aus dem Shop von Angelsport Berger bewährt. Der polarisierende Effekt verbessert die Sicht in beziehungsweise auf das Wasser. Außerdem ist die Brille mit einem UV-Schutz versehen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.angel-berger.de/Bekleidung/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ein über 1.000 Produkte umfassendes Sortiment an Angelequipment präsentiert der Online-Angelshop auf angel-berger.de, der von der Firma Angelsport Berger seit über 15 Jahren betrieben wird. Darunter finden sich unter anderem selbst produzierte Köder für Raubfische, Futtermittel aus Eigenproduktion und exklusiv designte Angelrollen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Angelsport Berger

Datum: 29.12.2016 - 19:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1440246

Anzahl Zeichen: 1729

Kontakt-Informationen:

Firma: Angelsport Berger

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Pulsnitz

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 29.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 50 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung