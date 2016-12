Landeszeitung Lüneburg: "Du fährst noch selbst?" - Der Berliner Politologe und Mobilitätsforscher Prof. Andreas Knie über die Zukunft des Automobils

(ots) - Der Verbrennungsmotor hat ausgedient. Getrieben

von Erderwärmung sowie endlichen Ressourcen und beschleunigt von

"Dieselgate" suchen Politik, Industrie und Forschung nach

zukunftsfähigen Verkehrskonzepten. Intermodalität und Vernetzung sind

die Zauberworte. Mit dem Politikwissenschaftler und

Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie sprechen wir über die

Frage: Was bewegt uns in der Zukunft?



Womit legen Sie Ihre tagtäglichen Wege zurück?



Prof. Andreas Knie: Natürlich multimodal, das heißt, ich nutze

mehrere Verkehrsmittel parallel: Ich fahre U-Bahn, S-Bahn, nutze

Carsharing-Autos und auch das Taxi. Weil es in Berlin aber noch kaum

Droschken mit Elektroantrieb gibt, nutze ich sie immer seltener.



Besitzen Sie ein eigenes Autos? Knie: Nein, schon lange nicht

mehr.



Mein Auto kommt nicht mehr durch den TÜV, täglich müssen 25

Kilometer zum Arbeitsplatz in der Kleinstadt und zurück bewältigt

werden, zwei- oder dreimal im Jahr stehen weitere Touren mit der

Familie an - welches Fortbewegungsmittel würden Sie empfehlen?



Knie: In diesem Fall brauchen Sie natürlich ein Auto. Sie haben

Ihre Arbeitsstätte und Ihre Lebensplanung quasi um das Automobil

herumgebaut, immer wissend, dass Sie ein Auto haben. Sie könnten

damit anfangen, für die Kurzstrecken ein Elektroauto zu nutzen -

dafür muss man keinen Verbrenner haben. Für die wenigen größeren

Entfernungen sollte man prüfen, ob die Bahn infrage kommt. Geht das

nicht, kann man sich einen Mietwagen nehmen. Carsharer gibt es

inzwischen in allen größeren Städten. So können Sie im Alltag

weitgehend CO2-frei unterwegs sein. Wer nicht mit der Bahn in den

Urlaub fahren kann, sollte solche Strecken aber zumindest mit einem

möglichst CO2-optimierten Verbrennungsmotor zurücklegen. Das

Mobilitätsverhalten hängt generell sehr davon ab, wo man wohnt. In



Städten wie Hamburg, Berlin, München oder Köln haben Sie natürlich

mehr Optionen, dort fahren die Menschen bereits multimodal, während

die ländlichen Regionen natürlich weiterhin vom Auto dominiert

werden.



Wie würden Sie diese Frage für das Jahre 2030 beantworten?



Knie: Ich glaube, in 25 Jahren ist vieles elektrisch, auf jeden

Fall CO2-frei. Längere Strecken legt man dann mit einem Automobil

zurück - so nennen wir die Geräte noch. Entweder selbstfahrend - was

aber in einem Vierteljahrhundert schon die Ausnahme sein dürfte -

oder autonom. Wir werden auch mit Brennstoffzellen-Fahrzeugen

unterwegs sein, also Wasserstoff getankt haben. Und natürlich fahren

wir auch mit der Bahn. Selbstfahren wird in jedem Fall aber die

Ausnahme werden.



Wir steuern also auf das Ende der individuellen Mobilität zu,

bewegen uns alle im selben Tempo in ferngesteuerten Fahrkapseln und

besuchen ab und an einen Freizeitpark, um dort Gas zu geben, zu

überholen und Benzin zu verbrennen?



Knie: Selbst zu fahren ist dann etwa so wie heute noch einen

Plattenspieler oder eine mechanische Schreibmaschine zu nutzen. Sie

werden dann tatsächlich vielleicht mal zum Lausitzring fahren und

ihren Enkeln zeigen, wie man früher geschaltet und gekuppelt hat. Das

wird aber die Ausnahme werden. Und es wird auch keiner mehr

verstehen, weil das Sicherheitsrisiko als viel zu hoch empfunden

wird. Selbst zu fahren ist im städtischen Bereich immer ein Risiko.

Künftig fahren wir dort kombiniert: mit größeren "Gefäßen" wie Bussen

und Bahnen, aber auch mit größeren Shuttle-Systemen. Im ländlichen

Raum werden die Kapseln wieder eher kleiner, und Sie fahren dann

tatsächlich in einer Art "Platooning" (Fahrzeugkolonne, die mithilfe

technischer Steuerungssysteme mit sehr geringem Abstand fährt)

hintereinander her und werden so quasi zu einem "Großgefäß"

gebündelt. Bei Bedarf können sich die Fahrzeuge dann wieder

individualisieren und verteilen.



Wie wird sich der Güterverkehr verändern?



Knie: Die ersten Schritte werden sein, dass der Nahverkehr immer

mehr auf CO2-freie Zustellung umgestellt wird. Hier wird das

Lastenfahrrad, das man heute noch belächelt, das zentrale

Zustellfahrzeug werden. Der Güterfernverkehr bleibt eine große

Belastung auf den Straßen, aber er wird auf selbstfahrende Lastwagen

übertragen, die dann mit Brennstoffzellen unterwegs sein werden. Denn

auch der Gütertransport wird komplett CO2-frei sein.



Sind 25 Jahre für solche Szenarien ein realistischer Zeitraum?



Knie: Wir sind ja schon mittendrin in der Transformation.

Fahrerlose Systeme werden etwa in Hamburg und Berlin erprobt, wir

haben auf dem Berliner EUREF Gelände bereits einen Regelbetrieb mit

einem autonomen Shuttle laufen. Eine Versuchsstrecke gibt es auch auf

der Autobahn 9, Google hat Hunderttausende Testkilometer absolviert,

Uber experimentiert in den USA mit selbstfahrenden Autos. In den

kommenden fünf bis zehn Jahren werden wir das erleben und in 20

Jahren wird das normal sein.



Läuft diese Entwicklung von selbst oder muss der Staat lenkend

eingreifen - mit dem Verbot von Verbrennern, flächendeckender

Parkraumbewirtschaftung oder höheren Spritpreisen?



Knie: Wie im Leben allgemein ist es im Verkehr ganz besonders so:

Ohne veränderte Regeln geht gar nichts. Es gilt, den

Transformationsprozess konstruktiv zu begleiten, ihn selbst zu

gestalten. Dafür müssen wir das autonome Fahren zulassen, Grenzwerte

deutlich senken, und wir brauchen eine generelle

Parkraumbewirtschaftung für alle Städte. Es kann nicht sein, dass

private Autos auf öffentlichem Grund stehen. Von diesem Prozess wird

im Übrigen auch die Ökonomie profitieren, denn er bietet die Chance,

Dienstleistungen zu exportieren. Die Probleme in Deutschland sind ja

vergleichsweise leicht zu lösen, wenn man es mit Süd- und

Mittelamerika und vor allem China vergleicht.



Mit der Subventionierung von Elektroautos und grünem Strom ist es

nicht getan. Sehen Sie auf Seiten des Staates das nötige

Gesamtkonzept und den erforderlichen Mut, wenn die Politik schon beim

Thema generelles Tempolimit auf der Bremse steht?



Knie: In der Tat tun sich die Politiker schwer, weil sie noch

glauben, das Leben verteidigen zu müssen, das wir in den 50er- und

60er-Jahren als modern deklariert haben, nämlich: mein Haus, mein

Auto, mein Boot. Das ist aber längst nicht mehr so dominant. Wir

sehen in den Städten, dass die Last am Auto die Lust überwiegt. Weil

es einfach zu viele davon gibt. Das Auto war tatsächlich einmal die

Ikone der Moderne, es war der Traum nicht nur der Deutschen von einem

modernen Leben. Der ist aber längst ausgeträumt. Ein Auto zu haben

ist kein Luxus mehr. Deshalb sind die Menschen - und das untersuchen

wir sehr genau - bereit, Korrekturen vorzunehmen. Es wird eine

Kommune in Deutschland geben, die zeigt, dass das gar keine

Folterwerkzeuge sind, sondern dass dies Erlösungsoptionen von der

Qual der Belastungen bietet, neue städtische Aufenthaltsqualitäten zu

gewinnen. Sobald das irgendwo funktioniert, erleben wir einen

sogenannten "tipping point" (Zeitpunkt, an dem etwas kippt):

Plötzlich werden überall Räume neu definiert und die Regeln des

Verkehrs und der Parkraumbewirtschaftung geändert. Das beginnt in den

Städten und wird nach und nach auf die Agglomerationsräume und

schließlich auch auf den ländlichen Raum überschwappen.



Sind wir Deutschen besonders autobegeistert?



Knie: Nein, waren wir auch nie. Das ist eine Mär. Deutschland war

bis in die 50er-Jahre hinein ein Zweiradland, wir hatten eine

erfolgreiche Moped- und Motorradindustrie - NSU war bis 1957

Weltmarktführer bei Zweirädern. Und wir waren ein Eisenbahnland. Die

Reichsbahn war 1938 das größte Unternehmen der Welt. Das Auto kam im

Vergleich zu Italien, England oder Amerika in Deutschland viel später

an. Allerdings haben wir die erfolgreichste Automobilindustrie. Und

die ist natürlich mächtig.



Slogans wie "Freunde am Fahren" drücken aus, dass das eigene Auto

viel mehr ist als ein Transportmittel. Ist unsere Gesellschaft

überhaupt bereit, das Lenkrad loszulassen und nur Passagier zu sein?



Knie: Es wird wie beim Rauchen sein. Was waren das für Zeiten, als

man im Flugzeug noch rauchen durfte, oder im Restaurant. So wird man

bald auch sagen: Du fährst noch selbst? Das ist aber ein Risiko. Das

Auto wurde aber für sehr wichtig, es war ein Instrument, um sich

weiter gesellschaftlich zu differenzieren, wie wir in der Soziologie

sagen, ein Mittel, um den eigenen Lebensentwurf selbst zu gestalten,

seine Zeit und seinen Raum, unabhängig zu sein.



Bedeutet dieses Szenario das Ende der klassischen

Automobilhersteller und den Verlust vieler Arbeitsplätze?



Knie: Es bedeutet natürlich einen Strukturwandel, die Industrie

wird sich massiv verändern. Aber es wird ja weiter "Geräte" geben,

die gebaut werden müssen. Die Beweglichkeit der Gesellschaft hört

nicht auf. Die Güter werden zwar kleiner, feiner und vielfältiger,

aber sie müssen auch in Zukunft transportiert werden. Es wird primär

darauf ankommen, diese "Geräte" digital zu verknüpfen.



Wo sehen Sie die größeren Hürden: bei ethischen und rechtlichen

Fragen oder auf der technischen Seite?



Knie: Die größten Hindernisse sehe ich im Moment bei der Politik.

Im Bund, in den Ländern, aber auch auf der kommunalen

Entscheidungsebene hat man immer noch das Gefühl, man müsste etwas

schützen, das es längst nicht mehr gibt: den Traum vom eigenen Auto,

vom Verbrenner mit möglichst vielen Zylindern und reichlich

Kilometern auf dem Tacho. Aber das wollen die Menschen gar nicht mehr

- jedenfalls nicht mehrheitlich. Sie wollen ein anderes Leben, und

dafür braucht es Mut und Bereitschaft zum Wandel. Sonst passiert das,

was wir bei der Kernenergie und der Kohle sehen: Wir konservieren

einen nicht mehr zeitgemäßen Zustand und schneiden uns damit die

Perspektive einer modernen und lebenswerten Gesellschaft selbst ab.



Das Gespräch führte



Klaus Bohlmann







