Stuttgarter Zeitung: zur Waffenruhe in Syrien

(ots) - Es ist zwar nicht der erste Versuch, eine

dauerhafte Waffenruhe in Syrien herzustellen. Aber es könnte im

Unterschied zu bisherigen Anläufen ein erfolgreicher werden - und in

einen politischen Prozess mit echten Friedensverhandlungen

überleiten. Moskau, Ankara und Teheran sind offensichtlich

übereinstimmend zu der Einschätzung gekommen, dass ihnen nach der

Rückeroberung Ost-Aleppos eine Fortsetzung des Kriegs mehr Schaden

als Nutzen bringt. Und die innersyrischen Konfliktparteien sind

inzwischen so sehr von diesen drei Mächten abhängig, dass sie mit

einiger Wahrscheinlichkeit ihren Wünschen folgen werden.







