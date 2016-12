Mehr als "nur" ein Kamin

Was gibt es gemütlicheres als ein Kaminfeuer? Und das noch ohne Schornstein ?

Hier die Lösung.

Mehr als nur ein Kamin

Immer mehr Menschen wünschen sich einen Kamin, um gemütliche Abende davor zu verbringen. Doch sind klassische Kamine genehmigungspflichtig. Außerdem entwickelt sich bei der Benutzung von Holz viel Ruß und Asche, sodass die Reinigung des Kamins zu einer lästigen Notwendigkeit wird. Das gilt insbesondere für den Schornstein, der bei jedem Echtkaminbesitzer installiert werden muss. Darüber hinaus können Funken aus einem schlecht geschlossenen Kamin icht auf den Boden überspringen. Daher empfehlen sich Alternativen zum Echtkamin. Und die besten davon heißen "Elektrokamin" und "Ethanol Kamin".



Vorteile eines Elektrokamins im Vergleich zu einem normalen Kamin



Ein elektrokamin verbrennt kein Holz, sondern erzeugt die Illusion des Kaminfeuers durch einige technische Tricks. Daher bildet sich bei der Benutzung des Elektrokamins weder Ruß noch Asche, sodass dem Nutzer das lästige Säubern des Kamins erspart bleibt. Außerem ist die Brandgefahr, die beim normalen Kamin immer vorhanden ist, beim Elektrokamin ausgeschlossen. Und bei all dem hat der Nutzer trotzdem die Möglichkeit, alle Vorzüge des Kaminfeuers zu genießen.Das liegt zum einen an den oben erwähnten technischen Tricks. Zum anderen gehört zum Lieferumfang eines Elektrokamins ein Satz von Holzimitatten. Dabei sehen diese Holzscheite so echt aus, dass jemand, der nicht im Voraus informiert wurde, sie für Holzscheite hält. Zusammen mit der wohligen Atosphäre, die der eines normalen Kamins ähnelt, sind das gewichtige Argumente für den Kauf eines Elektrokamins.



Was sollte man über Elektrokamine noch wissen? Normalerweise arbeiten sie mit normaler 230 Volt Spannung, sodass die Installation einer Drehstromanlage oder anderer Geräte nicht notwendig ist. Und die Leistung wirklich guter Modelle reicht aus, um selbst Räume mit 40-50 Quadrateter Fläche zu erwärmen.



Vorteile vom Ethanol Kamin



Wie die Bezeichnung dieser Kaminart bereits verrät, erzeugen sie ihre Heizenergie nicht durch die Umwandlung der Energie des Stroms, sondern durch das Verbrennen von Ethanol. Doch da Ethnol viel sauberer als Holz brennt, bildet sich bei seinem Verbrennen kein Ruß und auch keine Asche. Somit muss der Nutzer auch im Falle der Benutzung eines Ethanolkamins keine Putz- oder Wartungsarbeiten durchführen. Aus demselben Grund ist die Installation eines Schornsteins nicht erforderlich. Das Fehlen des Schornsteins bewirkt auch, dass der Ethanolkamin die erzeugte Heizenergie viel sparsamer als ein normaler Kamin verwendet. Daher reichen zum Beispiel 250 Milliliter Ethanol für eine Stunde Arbeit, sodass der Nutzer nur selten Ethanol kaufen muss: Wenn er es in 3-Liter-Flaschen kauft, dann muss der Kaminbesitzer maximal dreimal die Woche Ethanol kaufen.





Zu den weiteren Vorteilen der Ethanolkamine gehören auch solche Vorzüge wie Benutzerfreundlichkeit und die Fähigkeit, als Teil des Dekors zu fungieren. Der erste der oben erwähnten Vorteile ist darauf zurückzuführen, dass sie zum einen sowohl aufstellbar als auch wandmontagefähig sind. Somit kann jeder selbst diejenige Variante wählen, die ihm am besten passt. Zum anderen wird das zur Montage vom Wandkamin benötigte Material mitgeliefert. Dabei ist die Montage vom Wandkamin sehr einfach: Der Nutzer muss lediglich einige Löcher in die Wand bohren und anschließend einen als Kamin zubehör mitgelieferten Abstandhalter zwischen die Wand und den Kamin schieben. Sobal das erledigt ist, steckt er die mitgelieferten Schrauben in die Löcher und zieht sie fest womit die Montage abgeschlossen ist. Der zweite Vorzug hängt damit zusammen, dass die moderne Industrie Ethanolkamine in unterschiedlichsten Ausführungen und mit reichhaltigem Kamin zubehör anbietet. Daher findet jeder Interessent garantiert dasjenige Modell, das er als Dekokamin benutzen kann. Hinzu kommt noch, dass das Feuer des Ethanolkamins viel schöner als das eines normalen Kamins ist, sodass der Dekokamin durch diese Besonderheit zusätzich punkten kann. Daher lohnt sich der Kauf von Ethanolkaminen für jeden Menschen, der das Spiel des Feuers im Kamin mag und alles auf die modische Einrichtung seines Eigenheimes setzt.

