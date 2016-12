Personenschützer und PD Horst Pomplun sein Drittes Werk ist wieder ein Erfolg

Wie auch seine zwei Bänder: Mein Leben als Personenschützer wurde der Band III Spione im Land der schönen Fjorde, nicht nur in der Fachwelt positiv aufgenommen.

Bei der Signierstunde rauf dem Kreuzfahrtschiff

(firmenpresse) - Personenschützer und PD Pomplun hatte auch diesmal auf einem Kreuzfahrtschiff mit seiner Lesung wieder viele neue Fans gefunden.

Stolz berichtete er, dass auf vielen Kreuzfahrtschiffen mehrerer Gesellschaften seine Bücher in den Bibliotheken an Bord zu finden seien.

"Fühle mich den "Pötten" irgendwie verbunden, spielten sich doch viele Einsäte in seinen über 50 Jahren Tätigkeit im Namen der Sicherheit auf Kreuzfahrtschiffen weltweit ab, wegen der Diskretion meistens inkognito. Einmal ging es dabei sogar um Alles, doch wir konnten das Mädchen retten!"

Auf unsere Nachfrage meinte er nur: "Lesen Sie das Buch meiner Kollegin Fini von Loren "Betreutes Wohnen auf See, Aber hallo". Kostet nur 9,90 EUR, inkl. Porto auch im VTP-Verlag-Berlin erschienen. Dann wissen Sie, wovon ich rede. Doch Vorsicht, ist nur was für bereits Aufgeklärte", schob er lachend nach, "denn da ging es auch hoch her ..."

Mein Leben als Personenschützer Band III Spione im Land der schönen Fjorde

ISBN 9783981739688 Taschenbuch Softcover 320 Seiten

14,90 EUR im Buchhandel, bei Amazon oder bei www.vtp-verlag-berlin erhältlich





