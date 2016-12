Pro Real Deutschland 4 endet am 31.12.2016

Über 2.000 Anleger haben sich bereits mit knapp 56 Mio. Eigenkapital beteiligt!

(firmenpresse) - Wohnimmobilien in Deutschland sind besonders gefragt. Die Preise für Wohnraum in deutschen Metropolen steigen weiter. Doch ist die derzeitige Marktsituation ein geeigneter Zeitpunkt für einen Kauf? Wie sollen sich Investoren in diesem Marktumfeld verhalten? Mit dem ProReal Deutschland Fonds 4 können Sie von den aktuellen Entwicklungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt profitieren. Der Fonds ist schon jetzt an drei Wohnimmobilienprojekten mittelbar beteiligt und hat bereits fünf Quartalsauszahlungen vorgenommen. Mehr als 2.000 Anleger sind mit knapp 56 Mio. Euro Eigenkapital am Fonds beteiligt.

Der ProReal Deutschland Fonds 4 wird nur noch bis zum 31.12.2016 verfügbar sein. Nutzen Sie die Gelegenheit und ergänzen Sie noch bis zum Jahresende Ihr Portfolio.

Fondslaufzeit 3 Jahre ab 01.10.2016 geplant

Auszahlung von 6,0 % p.a. auf 6,5 % p.a. steigend geplant (ab 01.10.2016)

Sämtliche bereits geleisteten Quartalsauszahlungen planmäßig

Initiator mit exklusivem Zugriff auf attraktive Wohnbauvorhaben

Voll regulierter alternativer Investmentfonds (AIF)

Mittelbare Immobilieninvestitionen über eine stille Beteiligung

Dringend benötigten Wohnraum schaffen und in einem attraktiven Marktumfeld verkaufen - das ist der besonderer Investitionsansatz.

Anleger die bereits am ProReal Deutschland Fonds 4 beteiligt sind, profitieren bereits von den aktuellen Entwicklungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Und das Investitionskonzept hat sich bewährt: Der Fonds ist schon jetzt an drei Wohnimmobilienprojekten mittelbar beteiligt und hat bereits fünf Quartalsauszahlungen vorgenommen. Bereits investierte Anleger können Ihre bestehende Beteiligung bequem erhöhen. https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen-1/

Maßgeblich für eine Beteiligung an dieser Investition ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache erhältlich und werden im Internet unter

https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen-1/ zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.





Die CVM Unternehmensgruppe bietet innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens und einem attraktiven Angebot.

