Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Wohnraum/Fehlbelegern: Ohne Plan von Marianne Sperb

(ots) - Die kurzsichtige Baupolitik rächt sich.

Bezahlbarer Wohnraum fehlt jetzt schon - auch in Regensburg. Von den

1400 Asylbewerbern in der Stadt dürften aktuell bereits 200 eine

eigene Wohnung beziehen. In der Oberpfalz müssten von 10 000

Menschen, die Asyl suchen und in staatlichen Unterkünften leben, rund

3000 ausziehen. Und der Druck steigt: Die Zahl der Neuzugänge von

Flüchtlingen in der Erstaufnahmeeinrichtung Regensburg steigt wieder

leicht. Die Einzigen, die von der Lage profitieren, sind private

Betreiber von Heimen. Egal, wie Bund, Länder und Kommunen jetzt das

Problem in den Griff bekommen wollen: Sie werden unweigerlich neue

Probleme erzeugen. Die Last wird nur verschoben: kurzfristig von

einem Kostenträger auf den anderen. Und langfristig auf Menschen,

deren Chance auf Integration verstreicht.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.12.2016 - 20:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1440271

Anzahl Zeichen: 1162

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung