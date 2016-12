Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Terror/Amri: Bohrende Fragen von Reinhard Zweigler

(ots) - Hinterher weiß man alles besser, sagt der

Volksmund. Nach dem verheerenden Lastwagenattentat des mutmaßlichen

Terroristen Anis Amri am Berliner Breitscheidplatz mit zwölf Toten

und vielen Verletzten wird immer deutlicher, dass es im Vorfeld der

Bluttat offenbar zahlreiche Behördenpannen gegeben hat. Auch die

müssen nun vorbehaltlos aufgeklärt werden. Schon deshalb, damit nicht

weitere "Gefährder", nicht andere potenzielle Terroristen den

Behörden durch die Lappen gehen können. Der Fall wirft viele bohrende

Fragen auf, die die Verantwortlichen in Politik und Behörden

beantworten müssen. Etwa die, warum das hochgelobte Gemeinsame

Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern in Berlin (GTAZ) den

verdächtigen Tunesier zwar auf dem Schirm, ihn als "Gefährder"

identifiziert hatte, dennoch sein wirkliches Terrorpotenzial

sträflich unterschätzte. Dass sich der mutmaßliche Mörder vom

Breitscheidplatz Geld für eine Waffe beschaffen wollte, dass er in

Deutschland hin und her reiste, dass er im Internet nach Anleitungen

zum Bombenbau suchte und dass er Kontakt zur islamistischen

Terrororganisation Islamischer Staat herstellte, haben die Behörden

offenbar gewusst. Warum haben sie nicht eingegriffen? Es steht der

furchtbare Verdacht im Raum, dass wegen Behördenpannen der Anschlag

nicht verhindert werden konnte. Auch liegt noch weit im Dunkeln, ob

und welche Personen Anis Amri als Unterstützer hatte. Hat ihm

möglicherweise ein islamistisches Netzwerk logistische Hilfe vor der

Tat und bei seiner Flucht durch halb Europa geleistet? Da ist es nur

ein kleiner Trost, dass der Bordcomputer des Lastzuges das Fahrzeuges

wohl automatisch abgebremst hat. Vermutlich wollte der Gotteskrieger

noch viel mehr unschuldige Menschen auf dem Weihnachtsmarkt töten.

Etwas Glück in einem schlimmen Unglück. Dass vor allem die CSU nach

dem Anschlag mit einem ganzen Paket neuer Vorschläge für schärfere



Gesetze aufwartet, kann man wohl unter der Rubrik

Wir-tun-was-damit-sich-die Leute-beruhigen abhaken. Denn es gibt

bereits ein verschärftes Ausländer- und Aufenthaltsrecht. Die Krux

ist nur: Es wird nicht konsequent und bundesweit einheitlich

angewandt. Ausländische Gefährder etwa können bereits heute durch die

konsequente Anwendung geltenden Rechts zu Haftstrafen verurteilt und

wegen Fluchtgefahr in Abschiebehaft genommen werden. Und wenn diese

Gefährder falsche oder gar keine Angaben zu ihrer Identität machen,

wenn sie einfach "untertauchen", ist dies heute bereits ein Verstoß

die Melde- und Aufenthaltsauflagen - und somit strafbar. Statt

wohlfeilen Aktionismus braucht man die konsequente Anwendung

geltenden Rechts. In der Rechtspraxis sieht es jedoch oft so aus,

dass völlig überforderte Gerichte Verfahren "mangels öffentlichen

Verfolgungsinteresses" einstellen. Auch werden Ausländer- und

Asylbehörden in Sicherheitsfragen in der Regel gar nicht eingebunden.

Zudem könnten sogenannte "Hassprediger" aufgrund des bestehenden

Aufenthaltsgesetzes rasch ausgewiesen werden, weil sie die

öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden. Und schließlich klemmt

es ganz gewaltig beim Zugang der deutschen Polizei zur europäischen

Flüchtlingsdatenbank sowie zur europäischen Straftäterdatenbank, die

längst reformiert worden sein sollte. Der Fall Anis Amri hat nicht

nur viele Tote und Verletzte hinterlassen, die unser Mitgefühl haben

- sondern auch das mulmige Gefühl, dass im Vorfeld des Attentats

gewaltig geschlampt wurde.







