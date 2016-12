Badische Neueste Nachrichten: zu Kanzlerkandidatur Gabriel

Kommentar von Udo Stark

(ots) - Und sollte die Parteilinke Gabriel am Ende doch

zustimmen, dann weiß man, was ihm blühen wird: Er würde von den

linken Genossen im Wahlkampf im Stich gelassen. Peer Steinbrück kann

ein Lied davon singen. Er wirkte 2013 als SPD-Kanzlerkandidat wie ein

Fremdkörper in der eigenen Partei. Was soll Gabriel also tun?

Eigentlich wäre er ein SPD-Kanzlerkandidat von altem Schrot und Korn,

aber wenn er zu wenig Unterstützung aus den eigenen Reihen bekommt,

kämpft er auf verlorenem Posten. Er wäre gut beraten, sich das nicht

anzutun, zumal er gesundheitlich angeschlagen ist.







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.12.2016 - 21:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1440274

Anzahl Zeichen: 892

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung