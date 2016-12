Weser-Kurier:Über Kreuzfahrten schreibt Peter Hanuschke:

(ots) - Auch wenn Aida Cruises eigens eine Umweltdirektorin

hat oder auch Tui Cruises einen hohen Wert auf Nachhaltigkeit legt,

ist es generell gut, wenn Umweltverbände diese Branche insgesamt

kritisch begleiten und Forderungen nach weiteren

Umweltschutzmaßnahmen stellen. Gerade im Hinblick auf die Reduzierung

von Schadstoffaustoß hat sich bei jüngeren deutschen Neubauten auch

eine ganze Menge getan. Ob das nun durch den Einfluss von außen oder

durch eigenen Antrieb aus dem Unternehmen heraus geschieht, ist

letztlich egal: Beides hilft der Umwelt. Die Kreuzfahrtindustrie ist

in Sachen Umweltschutz auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Schon

jetzt können es viele der Abfall- oder Wärmerückgewinnungssysteme auf

Kreuzfahrtschiffen der neusten Generation locker mit denen vieler

Hotelanlagen aufnehmen oder sind sogar besser. Wie ernsthaft

Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt werden, das hat wie so oft auch der

Verbraucher mit in der Hand: Er kann entscheiden, welches

Kreuzfahrtschiff den eigenen Umweltschutzansprüchen gerecht wird oder

nahe kommt. Diese Wahlmöglichkeit hat er im Übrigen bei jeder Form

des Reisens.







