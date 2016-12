Badische Zeitung: Waffenruhe für Syrien / Keine echte Friedenschance

Kommentar von Thomas Fricker

(ots) - Die Prognose sei gewagt: Schon bald wird Assad

umso grausamer Rache üben wollen an allen, die aus seiner Sicht die

Macht bedrohen. Wird die Türkei dann für die Opposition Partei

ergreifen? Wird vor allem Russland dem Diktator in den Arm fallen?

Zweifel daran sind erlaubt. Pflicht und Schuldigkeit gerade Moskaus

wäre es schon. Wladimir Putin hat in Syrien taktisch clever erst die

Vereinten Nationen und dann eine lavierende USA ausgebremst. Das

aber bedeutet: Der russische Präsident ist fortan auch maßgeblich

verantwortlich für die Lage vor Ort. Es wäre nicht das erste Mal,

dass sich eine selbsternannte Ordnungsmacht beim Ordnung halten

verhebt. In Nahost gilt das besonders. http://mehr.bz/khs303t







