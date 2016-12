Rheinische Post: Bundesweit fehlen laut einer IW-Studie 228.000 Betreuungsplätze für Kleinkinder

(ots) - Bundesweit fehlen derzeit rund 228.000

Betreuungsplätze für unter dreijährige Kleinkinder. Das geht aus

einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der

deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Demnach finden Eltern

von 10,4 Prozent aller Kinder, für die wegen der Erwerbstätigkeit der

Eltern ein Bedarf besteht, derzeit keinen Betreuungsplatz in einer

Kita oder bei einer Tagesmutter. Am größten ist der IW-Studie zufolge

die Betreuungslücke in Bremen, wo 14,2 Prozent der Kleinkinder keinen

Platz finden. Seit 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen

Betreuungsplatz für ihr Kleinkind. Doch viele Eltern sehen von einer

Klage ab. Das liege daran, dass sie nicht irgendeinen Platz vom

Jugendamt zugewiesen bekommen möchten, sondern auf ein

Vertrauensverhältnis zu Betreuern angewiesen seien, so IW-Autor Wido

Geis.







