Rheinische Post: NRW kaufte in den vergangenen 15 Monaten 201 Gutachten ein

(ots) - Die NRW-Landesregierung hat in den vergangenen

15 Monaten 201 Gutachten bestellt. Dafür wurden bereits 11,8

Millionen Euro bezahlt, weitere rund 2,8 Millionen Euro stehen noch

aus. Das geht aus der noch unveröffentlichten Antwort von

NRW-Finanzminister Norbert Walter-Brojans (SPD) auf eine Anfrage des

FDP-Vize im Landtag, Ralf Witzel, hervor, die der "Rheinischen Post"

(Freitagausgabe) vorliegt. Obwohl Rot-Grün 42 Gutachten mehr als im

Vorjahreszeitraum vergeben hat, sind die Kosten rückläufig: 2015

fielen rund 16,5 Millionen Euro für Gutachten an. Im

Berechnungszeitraum 2012 bis 2014, in dem 260 Gutachten in Auftrag

gegeben wurden, fielen zusammen 17 Millionen Euro an Gutachterkosten

an.







