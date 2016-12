Der Tagesspiegel: Mehrheit der Deutschen rechnet für 2017 mit weniger Zusammenhalt in EU

"Tagesspiegel"-Themenausgabe zu Europa

(ots) - Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen rechnet damit,

dass der Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten 2017 geringer wird.

Diese Ansicht vertreten nach einer Umfrage des

Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des "Tagesspiegel"

(Freitagausgabe) 58 Prozent der Befragten. Nur 15 Prozent der

Bundesbürger rechnen der Umfrage zufolge damit, dass der Zusammenhalt

in der EU größer wird. Für die Umfrage wurden mehr als 2500 Personen

befragt. Die Freitagausgabe des "Tagesspiegel" steht im Zeichen

Europas. In der Themenausgabe geht es unter anderem um die Sicht

junger Europäer, die es nach Berlin zieht, und den

kulturgeschichtlichen Ursprung der "German Angst".



Der vollständige Artikel zur Umfrage unter: http://www.tagesspiege

l.de/politik/umfrage-mehrheit-der-deutschen-sieht-zusammenhalt-in-eu-

schwinden/19189418.html



Original-Content von: Der Tagesspiegel



