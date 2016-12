Lästiger Reizhusten im Winter

Königskerze, Eibisch und Isländisch Moos schützen

Antall Liquidsticks (Medizinprodukt) gibt es in der Apotheke.

(firmenpresse) - Die einzigartige 3er Kombination aus Königskerze, Eibisch und Isländisch Moos (Antall, Apotheke) schützt vor lästigem Reizhusten und Heiserkeit. Die kalten Temperaturen und die trockene Luft reizen die Schleimhäute der Atemwege.

Reizhusten und Heiserkeit im Winter können äußerst lästig oder quälend sein, sind aber in der Regel harmlos. Die Beschwerden sind oftmals verbunden mit entzündeten und gereizten Schleimhäuten der Atemwege und Stimmbänder. Auslöser sind oft trockene Luft in klimatisierten Räumen, stark beanspruchte Stimmbänder oder Schadstoffe wie Smog, verschmutze Luft oder Tabak. Dann ist schnelle Hilfe gefragt, denn eine intakte Schleimhaut ist ein wichtiger Schutzmantel, der den Körper vor eindringenden Keimen bewahrt.

Antall: Pflanzlicher Schutzfilm für gereizte Schleimhäute.

Die einzigartige Kombination aus drei Pflanzenextrakten in Antall schützt die empfindlichen Schleimhäute und lindert so lokale Reizungen im gesamten Hals- und Rachenbereich. Die Wirkstoffe der Heilpflanzen aus Eibisch, Isländisch Moos und Königskerze legen sich gemeinsam wie ein Schutzfilm über die empfindlichen Schleimhäute in Hals und Rachen. Antall lindert den quälenden Husten und beruhigt die Schleimhäute, sodass am Tag der Hustenreiz gelindert und in der Nacht ein erholsamer Schlaf gewährleistet ist.

3-fache Pflanzenkraft gegen Reizhusten und Heiserkeit

Königskerze: Die leuchtend gelben Blüten der Königskerze (Verbasci flos) wurden bereits in der Antike als wirksames Heilmittel eingesetzt. Heute finden sie aufgrund des hohen Gehalts an Schleimstoffen Anwendung bei Reizhusten.

Eibisch-Wurzel (Althaeae radix) ist eine bekannte Heilpflanze, sie wirkt reizlindernd und ist reich an verschiedenen Schleimstoffen.

Isländisch Moos (Lichen islandicus) wird schon seit Jahrhunderten in der Pflanzenheilkunde bei Husten und Schleimhauterkrankungen im Hals- und Rachenbereich aufgrund der wertvollen Schleimstoffe angewendet.

Unter dem Schutz von Antall erholen sich die Schleimhäute schneller und können ihre Abwehrfunktion rasch wieder aufnehmen.

Weber & Weber ist einer der führenden Hersteller von naturheilkundlichen Arzneimitteln in Deutschland. Bewährte Rezepturen gründen auf der langjährigen Erfahrung von naturheilkundlichen Therapeuten und helfen seit über 60 Jahren vielen Patienten zuverlässig.

