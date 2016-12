/ New Media & Software

Neujahrsgeschenk 2017: Digiartys 4-in-1 Media Software-Paket kommt für PC und mobile Nutzer

WinX 2017 New Year Gift Pack

(firmenpresse) - CHENGDU -- (PR-GATEWAY) -- Digiarty Software lanciert eine "WinX 2017 New Year Gift Pack"-Promotion als Neujahrsgeschenk 2017. Diese Neujahrsaktion gilt ab heute bis zum 10. Januar 2017. Unterdessen sind Rabatte auf WinX DVD Ripper Platinum und drei andere leistungsstarke Media Software auch angeboten. Eine neue Online-Verkaufswelle steht vor der Tür, wie eine Fortsetzung des Weihnachtsdeals. Jeder Windows-Nutzer wird zu dieser Neujahrspromotion mit 80% Rabatt eingeladen:

https://www.winxdvd.com/specialoffer/holiday-offer-de.htm .

Digiartys Verbrauchermarkt boomt wieder im vergangenen Jahr (2016), insbesondere zum Jahresende, wo die meisten DVD-Sammler und Filmliebhaber sowohl Zeit als auch Geld zu Couch-Potatoes haben. "Unser Windows-Programm-Team hat am zweiten Weihnachtstag 2016 mit den Tagesumsätzen einen neuen Rekord geworfen, vor allem in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Japan und vielen anderen Ländern.", sagt Angie Tong, Managerin von Digiarty Software.

Für Verbraucher ist der Feiertag Geld auszugeben, und noch unbewusst. Das verbilligte Geschenkpaket versucht sein Möglichstes, um die Kosten während Neujahr zu reduzieren und mit erschwinglichen Lösungen für flexiblen Video- und Musikgenuss zu Hause oder auf Reisen Urlaubsfreude anbieten:

WinX DVD Ripper Platinum - kann Filme und neu veröffentlichten DVDs digitalisieren; alle DVDs in MP4, MPEG2, AVI, WMV, FLV, MOV und andere Videoformate für persönlichen Gebrauch rippen; DVDs in Video-/Audiodateien konvertieren, die auf iOS/Android/Windows-Tablets, Handys, PC, Mac, TVs und Spielkonsolen abgespielt werden können.

WinX HD Video Converter Deluxe - lässt sich alle Arten von Videos editierbar, nutzbar und teilbar; HD/4K/8K-Videodateien umwandeln und verkleinern, um sie auf Mobilgeräten wiederzugeben, zum Beispiel auf Apple iPhone 7, iPad Mini, iPod Touch, Apple TV, Samsung/HTC/Google/Huawei Handys, Sony PSP, Xbox und mehr; Videos oder Musik aus über 300 beliebte Online-Websites downloaden; Diashows mit Fotos erstellen und Digicam-Videos bearbeiten.

WinX DVD Copy Pro - erstellt verlustfreie Backups für klassische Filme, wertvolle DVDs mit Kratzern und neue DVDs mit defekten Sektoren und Kopierschützen - die Ausgabeformate können DVD-Disk, ISO-Abbild, MPEG-2-Datei und VIDEO_TS-Ordner sein; kopiert DVD-Kapitel, extrahiert nur Audio-/Videodatei einer DVD; mountet DVD als ISO-Datei und brennt ISO-Image oder VIDEO_TS-Ordner auf DVD-Disk.

5KPlayer - spielt DVDs, Videos, Musik und Radios auf einem Computer ab, streamt oder spiegelt Mediendateien vom iPhone/iPad/iPod auf Mac/PC/Apple TV mit integriertem AirPlay Absender/Empfänger oder Spiegelungs- und Screen-Aufnahme-Funktionen; downloadet Online-Videos.

Rückblickend auf das vergangene Jahr verstärkt Digiarty nicht nur seine meistverkauften Programmen, sondern entwickelt er auch eine trendigere Produktlinie. Zum Beispiel ist die Anzahl der mobilen Nutzer viel mehr als die Anzahl der PC-Besitzer. Somit veröffentlichte das Unternehmen einen gefragten und einfach zu bedienenden iPhone/iPad-Dateimanager als iTunes-Alternative - WinX MediaTrans. Nach der Entwicklungsplanung ist Digiarty überzeugt, eine treibende Kraft im Bereich Multimedia-Software im kommenden Jahr 2017 zu sein.

Preise und Verfügbarkeit

Das "WinX 2017 New Year Gift Pack" mit einem funktionsreichen DVD Ripper, einem HD Video Converter, einem DVD Cloner und einem Media Player ist zum niedrigsten Preis erhältlich - EUR30,95 für 1 PC und EUR39,95 für 3 PCs, bis zu 80% Rabatt. Weitere Optionen stehen auf der Promotion-Seite zur Verfügung: https://www.winxdvd.com/specialoffer/holiday-offer-de.htm .

Über Digiarty Software, Inc.

Digiarty Software, Inc. spezialisiert sich auf Multimedia-Software, basierend auf Windows und Mac OS X, die Video/Audio-Software über Apple, Android, Microsoft, Samsung, HTC, Google, Sony, etc., nur für persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bietet, einschließlich DVD Ripper, Video Converter, iOS 10 Dateimanager, DVD Author, DVD Kopier Software, Online Video Downloader, Media Player, Video/Audio-Streaming-App, etc. Weitere Informationen zu Digiarty werden unter https://www.winxdvd.com/index-de.htm gefunden.





Digiarty Software, Inc. spezialisiert sich auf Multimedia-Software, basierend auf Windows, Mac OS X und iOS, die qualitativ hochwertige Software über Apple, Android, Microsoft, Samsung, HTC, Google, Sony, etc. bietet, einschließlich DVD-Ripper, Video-Converter, DVD-Author, iPhone-Manager, DVD-Kopier-Software, Online-Video-Downloader, Audio-/Video-Player, Multimedia-Streaming-App, etc. Weitere Informationen zu Digiarty können unter https://www.winxdvd.com/index-de.htm gefunden werden.

Kommentare zur Pressemitteilung