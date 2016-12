EBOOK-Vorbestellung Januar 2017: deutsch-englisch Woerterbuch fuer Anlagenmechaniker (+Gebaeudeautomation) für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Neuerscheinung: Anlagenmechanik-Uebersetzer

(englische Fachbegriffe verstehen)

(firmenpresse) - EBOOK announcement, january 2017:

EBOOK-Ankuendigung fuer Januar 2017:



ASIN: B01N1X0DXB

German-english Dictionary for Plant Mechanic

for HVAC and Sanitary Engineering



(building automation and control, welding, refrigeration engineering, air-conditioning technology, heating engineering, production engineering, mechanics, metallurgy, tool engineering/manufacture, machine tools, process measuring and control technology, electronics, mechanical engineering, electrical installation, plastics technology, drive engineering, automation)



VORBESTELLUNG bei AMAZON unter dem Link:



http://www.amazon.de/dp/B01N1X0DXB



bzw.



Woerterbuch fuer Anlagenmechaniker

für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

in deutsch-englisch



INHALTSVERZEICHNIS

Table of Contents



deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 1

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 2

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 3

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 4

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 5

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 6

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 7

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 8

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 9

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 10

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 11

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 12

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 13

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 14

deutsch-englisch Begriffe zu Lernfeld 15

deutsch-englisch Begriffe aus der Sanitaertechnik

deutsch-englisch Begriffe zu Sanitaerraeume

deutsch-englisch Begriffe zur Heizungsanlage

deutsch-englisch Begriffe zu Regelarmaturen



Woerterbuch fuer Anlagenmechaniker



(Gebäudeautomation, Schweißen, Kaelte- und Klimatechnik + Heizungstechnik, Oefen, Ventile + Rohre, Fertigungstechnik, Mechanik, Metallurgie, Werkzeugbau, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Messen-Steuern-Regeln, Elektronik, Maschinenbau, Technik, Elektroinstallation, Kunststofftechnik, Antriebstechnik, Automatisierungstechnik)





deutsch-englisch: TECHNISCHE SAETZE UEBERSETZEN:

englisch-deutsch: TECHNISCHE SAETZE UEBERSETZEN:



Zielgruppe:

-Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker (AZUBI + Ausbilder + Lehrer)

-Uebersetzer

-Dolmetscher

-Studenten



Impressum:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de

ebooks Technische Woerterbuecher + Lexika mechatronik elektronik edv unter:

http://www.amazon.de/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO

+

http://ebook-technisches-woerterbuch.jimdo.com

+

http://about.me/lehrmittel_wagner_mechatronik



billiges Technisches Woerterbuch unter:

http://technisches-woerterbuch-englisch.jimdo.com



Leseprobe zu Lexikon + Woerterbuch Mediengestaltung:

http://lexikon-englisch-mediengestalter.jimdo.com

Mechatronik--Verlag Lehrmittel-Wagner (Lernsoftware + ebooks)

Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a

Germany; 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635

Tel.: 06182/22908

Fax: 06182843098







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.amazon.de/dp/B01N1X0DXB



