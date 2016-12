N24 mit erfolgreichstem Jahr der Sendergeschichte: Höchste Marktanteile, längste Verweildauer, mehr als 5 Mio Seher pro Tag / Zahl der täglichen Einschalter wächst zum zweiten Mal in Folge

(ots) - Am Ende eines in vieler Hinsicht außergewöhnlichen

und ereignisreichen Jahres zeigt insbesondere das Wachstum der

durchschnittlichen täglichen N24-Einschalter auf über fünf Millionen

die gestiegene Relevanz professioneller TV-Berichterstattung. N24

profitierte in diesem nachrichtenstarken Jahr deutlich mehr als seine

direkten Wettbewerber und blickt auf das erfolgreichste Jahr seit dem

Sendestart im Januar 2000 zurück.



Marktanteils-Bestwerte bei jungen Zuschauern und Gesamtpublikum



Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern kam der Sender 2016 auf

einen durchschnittlichen Marktanteil von 1,5 Prozent (n-tv: 1,1

Prozent; ZDFinfo: 1,2 Prozent; Phoenix: 0,7 Prozent). Gegenüber dem

Vorjahr verbesserte sich N24 um 0,2 Prozentpunkte. Stärkster

Einzelmonat war der Juli mit 1,8 Prozent Marktanteil.



Beim Gesamtpublikum (Zuschauer ab 3 Jahre) erreichte N24 erstmals

seit Bestehen einen Marktanteil von 1,2 Prozent (n-tv: 1,1 Prozent;

ZDFinfo: 1,2 Prozent; Phoenix: 1,1 Prozent).



Mehr als 20 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr erzielte die

tägliche Nachrichten-Livestrecke von 7 bis 13 Uhr (Mo-Fr). Hier kam

N24 auf durchschnittlich 1,9 Prozent Marktanteil (n-tv: 1,4%). In

unzähligen Breaking-News-Situationen berichtete N24 umfassend vom

aktuellen Geschehen. Reichweitenstärkste Sendung des Jahres war die

Live-Sondersendung zum Amoklauf von München am Abend des 22. Juli.

0,85 Mio Zuschauer (ab 3 J.) verfolgten die Ereignisse auf N24.

Insgesamt schalteten an diesem Tag 9,32 Mio Zuschauer (ab 3 J.) N24

ein.



Auch die N24-Dokumentationen und Reportagen konnten ihre

Performance im Vergleich zum Vorjahr steigern (um 10 Prozent) und

erreichten durchschnittlich 1,7 Prozent Marktanteil. Meist gesehene

Dokus waren "Dashcam - Die schlimmsten Autofahrer der Welt" mit 0,62

Mio und "Superschiffe - Norwegian Breakaway" mit 0,53 Mio Zuschauern



(ab 3 J.).



Erneut deutliche Reichweitensteigerung und Rekord-Verweildauer



Mit mehr als fünf Millionen täglichen Einschaltern

(Gesamtpublikum) steigerte N24 im zweiten Jahr in Folge seine

Reichweite und erzielte zudem den höchsten Wert seit 2009. Die

Verweildauer von durchschnittlich 23 Minuten bedeutete für N24 einen

neuen absoluten Höchstwert (2015: 22 Min.). Insgesamt 75 Prozent

aller 14- bis 49-jährigen TV-Zuschauer in Deutschland schalteten den

Sender 2016 ein. Dies ist der größte weiteste Seherkreis unter allen

Spartensendern.



Alle Zahlen, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14-49 Jahre

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK und DAP / TV Scope 6.1 /

WeltN24 Marketing & Commercial Sales

Definition Einschalter (Netto-Seher) und weitester Seherkreis:

Verweildauer konsekutiv mindestens 1 Minute

Zeitraum: 01.01.-29.12.2016, Daten z.T. vorläufig gewichtet







