Camodo AG - Bilanz 2016

(firmenpresse) - Mit einem sehr positiven Ergebnis im Rücken, startet die Camodo Automotive AG in das Jahr 2017.



Die beiden Ziele, europaweit mehr als 90.000 Kundenregistrierungen und über 50.000 Facebook Likes zu bekommen, wurden Anfang Dezember 2016 schon erreicht. Hier können wir uns nur bei den vielen, vielen Kunden für ihren Zuspruch bedanken.

Unsere Kunden lobten besonders das einfache auffinden des richtigen RDKS. Ob über HSN/TSN oder OE Teilenummer wie auch über die Fahrzeughierarchie. Auch das verbauen im Komplettrad geht kinderleicht.



Die Camodo AG nahm im Jahr 2016 erfolgreich an zwei Messen teil.

Sowohl auf der Reifen Messe in Essen als auch auf der Automechanika in Frankfurt, war die Camodo AG in 2016 erstmalig an einem Gemeinschaftsstand mit dem VDAT vertreten.

Neben der Vielzahl an attraktiven Angeboten am Messestand, stand der persönliche Kontakt mit den fachbezogenen Besuchern und der Plattform angeschlossenen Händlern im Vordergrund. Für die Camodo Automotive AG ist sowohl die Reifen Messe als

auch die Automechanika 2016 sehr erfolgreich und vielversprechend verlaufen.



Um auch weiterhin technisch optimal aufgestellt zu sein, wurde im Jahr 2016 sehr viel in eine neue Server Infrastruktur investiert.

Hochleistungsserver wie auch Hochleistungsdatenspeicher sorgen für eine noch schnellere Verarbeitung der gewaltigen Massendaten, sodass wir unsere Datenaktualisierungszyklen – z. B. neue Artikel und Preisdaten- auf unter 2 Minuten drücken konnten.

Unsere Kunden haben dadurch immer die aktuellsten Bestände und Produktpreise im Markt.



Wir gehen sehr gut aufgestellt in das neue Jahr und freuen uns auf die Neuerungen, die wir unseren Kunden und Geschäftspartnern bald präsentieren können.

Die CaMoDo Automotive AG wurde 2004 gegründet (Gründung Vorgängergesellschaft in 2002) und erschuf als eines der ersten Systeme den Marktplatz www.tyre100.de. Seit nunmehr 12 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Partner für Reifen, Felgen und Autozubehör im für Käufer kostenlosen B2B Bereich. Die CaMoDo Automotive AG ist ein Vermarktungsnetzwerk, das sich zur Aufgabe gemacht hat Reifen-, Felgen- und Zubehörgroßhändler mit dem Fach-Einzelhandel, Kfz-Werkstätten und Autohäusern in Kontakt zu bringen. Der explosionsartige, andauernde Erfolg unserer deutschen Plattform hat uns dazu bewegt, im Jahr 2005 in Österreich mit www.tyre100.at, im Jahr 2011 in Frankreich mit www.pneus100.fr, sowie im Jahr 2015 in Italien mit www.pneumatici100.it an den Start zu gehen. Auch hier wurde unser Konzept mit großem Erfolg angenommen und mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten belohnt. Durch dieses Konzept können wir uns über ca. 89.000 Kundenregistrierungen europaweit und einen dauerhaft verfügbaren Warenwert von 1 Mrd. Euro freuen.

