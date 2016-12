Zyprisches Gericht unterbindet Versuch illegaler Vermögensentziehung im Agrarsektor der Ukraine

(ots) -



Am 18. Juli 2016 hat das Amtsgericht von Limassol (Republik

Zypern) eine Klage des Treuhänders für "Die DNS-Treuhänderschaft"

abgewiesen, in der es darum ging eine Verwaltungsgesellschaft in der

Firma "Agrein Holding Limited" zu ernennen, die dabei war sich große

Vermögenswerte im Agrarsektor der Ukraine anzueignen . Das Gericht

traf ein Urteil nachdem es herausfand, dass die Klage auf einer

Falschaussage und irreführenden Anschuldigungen beruhte.



Das zyprische Gericht hat damit einen Versuch verhindert,

Kontrolle über die Gruppe großer agrarwirtschaftlicher Firmen in der

Ukraine zu erlangen, die insgesamt 130.000 ha Land besitzt mit einem

Wert von mehr als 100 Millionen $. Die derzeitige Geschäftsführung

von Agrein hat den Versuch als Angriff und Überfall bezeichnet.



Vor allem ist es nicht der erste Versuch, Kontrolle über die

ukrainischen Vermögenswerte der Firma "Agrein Holding Limited" zu

erlangen. Der Gerichtsbeschluss besagt, dass Lesya Sofiyenko,

Klägerin und Hauptbegünstigte dieser Klage, ihre Familie und

persönlichen Beziehungen zur Regierung als Ehegattin eines

ukrainischen Unterhausabgeordneten dazu verwendet hat, um eine Reihe

krimineller Untersuchungen zu starten und die von den

Tochtergesellschaften des verklagten Unternehmens erhaltenen

Bankdarlehen zu untersuchen. Nach weiterer Prüfung stellte sich

heraus, dass das Strafverfahren unbegründet war und der Fall wurde

abgeschlossen.



Unter Bezugnahme auf die Aussagen der Verfahrensbeteiligten hat

das Amtsgericht von Limassol bestätigt, dass Fr. Sofiyenko unter Eid

gelogen hat. Fr. Sofienko hat falsche Informationen an die Richter

weitergegeben. Laut Gericht hat Fr. Sofiyenko weder ihre

Verpflichtungen gegenüber "Agrein Holding Limited" offen gelegt, noch

die Verletzung solcher Verpflichtungen.



Es ist nicht ungewöhnlich für ukrainisch Unternehmen, ihr Eigentum



zu schützen und einen Übergriff durch registrierende

Holdinggesellschaften in ausländischen Gerichtsbarkeiten, wie Zypern,

zu vermeiden. Wenn das Recht Vermögenswerte zu beschlagnahmen jedoch

außerhalb der vom Gericht ausgeübten Kontrolle liegt, versuchen die

Täter das Justizsystem ausländischer Staaten mithilfe von falschen

Informationen und gefälschten Beweisen auszunutzen.



Gegen die Praxis der unehrlichen Firmen, Gerichte zu involvieren,

um die Vermögenswerte anderer zu beschlagnahmen, ist die Ukraine

nicht immun. Im Vergleich zum Vorjahr, in welchem die Ukraine den

109. Platz unter 129 Ländern einnahm, liegt sie nun auf Platz 115 von

insgesamt 128 Ländern, gemäß dem "International Property Rights Index

2016".



Laut "Anti-Plünderer-Union der ukrainischen Unternehmer" gibt es

mehr als 30 Gruppen dieser Räuber, die im Land ihr Unwesen treiben.

Nach Berichten der Union waren die Täter im Jahr 2015 bei 2700 von

insgesamt 3000 Angriffen erfolgreich.







Pressekontakt:

Für weitere Informationen rufen Sie bitte den Pressedienst von "Agrein

Management" an

unter ++38(044)-531-3806



Original-Content von: Agrein Management Ltd, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Agrein Management Ltd

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.12.2016 - 10:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1440324

Anzahl Zeichen: 3480

Kontakt-Informationen:

Firma: Agrein Management Ltd

Stadt: Kiew, Ukraine





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung