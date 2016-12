5,62 Millionen Zuschauer sahen Frank Plasbergs Jahresrückblick "2016 - Das Quiz" im Ersten

(ots) - 5,62 Millionen Zuschauer, das entspricht einem

Marktanteil von 18,8 Prozent, waren am gestrigen Donnerstagabend bei

Frank Plasbergs großem Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen

dabei. An einem spannenden Quizabend im Ersten gaben Günther Jauch,

Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger sowie zum ersten Mal Klaas

Heufer-Umlauf alles und schenkten sich nichts. Aus dem Finale vor dem

Quiz-Wetterhäuschen, in dem "Wettergott" Sven Plöger höchstpersönlich

für ausreichenden Niederschlag sorgte, ging Jan Josef Liefers als

strahlender Sieger hervor. Insgesamt erspielten die vier Kandidaten

eine Summe von 72.000 Euro, die sie für einen guten Zweck spendeten.



Frank Plasberg führte souverän und mit viel Humor durch die

dreistündige Show, die mit einem Marktanteil von 12,5 Prozent auch

bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erfolgreich

abschnitt.







Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob

"2016 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information und

Unterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR und des SWR. Regie:

Markus Kleusch; Redaktion: Donata Brandenburger (NDR) und Andreas

Freitag (SWR).



Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42898

E-Mail: lars.jacob(at)DasErste.de



Julia Radonjic, Marc Meissner

planpunkt

Tel.: 0221/91 255 710

E-Mail: post(at)planpunkt.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.12.2016 - 10:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1440325

Anzahl Zeichen: 1590

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung