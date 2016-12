25 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern

(ots) - Der NDR sendet seit 25 Jahren in und für

Mecklenburg-Vorpommern. Rund um das Jubiläum erinnert das Schweriner

Landesfunkhaus mit Beiträgen, Reihen und Programm-Schwerpunkten an

den Start der NDR Programme im Nordosten Deutschlands am 1. Januar

1992. Einen besonders ausführlichen und vielseitigen Rückblick bietet

"Die lange Mecklenburg-Vorpommern-Nacht: das Beste aus 25 Jahren im

NDR" am Sonnabend, 7. Januar, ab 23.00 Uhr im NDR Fernsehen. Die

Sendung mit Filmeinspielungen und zahlreichen Gästen, unter ihnen NDR

Intendant Lutz Marmor, wurde am 20. Dezember im Foyer des Schweriner

Funkhauses aufgezeichnet.



Lutz Marmor: "Das gemeinsame norddeutsche Lebensgefühl ist stärker

als die Jahrzehnte der Teilung. Erst mit Mecklenburg-Vorpommern ist

der NDR tatsächlich der Sender für den ganzen Norden geworden. In

seinem jüngsten Staatsvertragsland ist der NDR besonders erfolgreich.

Aktuelles Beispiel: Das 'Nordmagazin' aus Mecklenburg-Vorpommern

wurde 2016 im deutschlandweiten Vergleich erneut Spitzenreiter unter

allen Fernseh-Regionalprogrammen."



Gleich am Neujahrstag lädt das aktuelle TV-Magazin aus Schwerin

sein Publikum um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen ein zu einer Zeitreise

durch das zurückliegende Vierteljahrhundert. Im Januar startet das

"Nordmagazin" außerdem die Reihe "Was wurde aus...?" - überall im

Land aufgezeichnete Interviews mit Frauen und Männern, die in der

Umbruchsituation Anfang der 90er-Jahre besonders in Erscheinung

traten.



In der Sendung "NDR 1 Radio MV - Kunstkaten" steht am Neujahrstag

ab 19.00 Uhr die Rolle des NDR als Förderer der Kultur im Land im

Mittelpunkt. Außerdem plant das Landesprogramm in der ersten

Januarwoche mehrere Beiträge zum Thema im "Kulturjournal". Vorgesehen

ist im Jubiläumsjahr auch ein "Best of" der Funkhauskonzerte; der

Sendetermin ist noch offen.





Ein Jahresempfang des Vier-Länder-Senders NDR mit Repräsentanten

und Gästen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist für den

11. Mai vorgesehen. Im Jubiläumsjahr "25 Jahre NDR in

Mecklenburg-Vorpommern" war die Wahl des Ortes nicht schwer: das

Landesfunkhaus in Schwerin.



Am 1. Januar 1992 war der NDR mit seinen Programmen auf der

Grundlage des so genannten Vorschaltgesetzes in

Mecklenburg-Vorpommern auf Sendung gegangen; zwei Monate später trat

der neue Vier-Länder-Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk in

Kraft.







