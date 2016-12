Vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmerer: Infoabend an der BBS 3

Berufsbildende Schule für Berufe am Bau stellt sich vor

(PresseBox) - Interesse an Technik, Spaß an handwerklicher Arbeit und dazu noch gestalterisches Geschick? Dann könnte eine Ausbildung an der Berufsbildenden Schule (BBS) 3 der Region Hannover genau das Richtige sein. Bei einem Informationsabend am Donnerstag, 12. Januar 2017, stellt die Schule für Berufe am Bau von 17 bis 19 Uhr die Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in mehr als 20 Ausbildungsberufen vor ? vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmerer.

Alle interessierten Schülerinnen und Schüler können sich bei einem Rundgang über die verschiedenen Bildungsangebote der Schule und die Berufe der dualen Ausbildung informieren. Das Besondere: Schülerinnen und Schüler der BBS 3 sowie Auszubildende stehen gemeinsam mit ihren Lehrkräften für Gespräche zur Verfügung und präsentieren den Gästen Ausschnitte ihrer Arbeit. Scouts führen die Gäste durch die Bauhalle und können bei Bedarf auch dolmetschen.

Die unterschiedlichen Bildungswege an der BBS 3 werden von der Schulleitung in Kurzvorträgen erläutert. Zu den vielfältigen Angeboten der Schule gehören unter anderem das Berufsvorbereitungsjahr mit den Sprachförderklassen, die Berufsfachschule in den Bereichen Bautechnik, Holztechnik und Metalltechnik, die zweijährige Berufsfachschule - Technik, die Berufsoberschule Technik, die bis zur fachgebundenen und gegebenenfalls zur allgemeinen Hochschulreife führt sowie die Fachoberschule Technik Klasse 11 und Klasse 12, die zur allgemeinen Fachhochschulreife führen.

Der Infoabend findet in der Fachpraxishalle Bautechnik der BBS 3, Ohestraße 3a, 30169 Hannover statt. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, deren Eltern, interessierte Lehrkräfte, Ausbildungslotsinnen und -lotsen sowie Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter sind dazu eingeladen. Auch ein Besuch im Klassenverband ist möglich, Interessierte sollten sich dafür mit der Schule in Verbindung setzen: Tel. (0511) 220680.

Hinweis: Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr finden von Mittwoch, 8. Februar, bis Freitag, 10. Februar 2017, an der BBS 3 an der Ohestraße, für die BES an der Außenstelle Goetheplatz 7, statt.



Alle Berufe, Bildungsangebote und Anmeldeunterlagen finden sich auch auf www.bbs3-hannover.de.





Region Hannover

