Distributor 3P feiert 10-jähriges Bestehen

Sondershausen, 30.12.2016 - Der Distributor 3P - Price Performance Products GmbH begeht dieses Jahr das 10-jährige Firmenjubiläum.

(firmenpresse) - Die 3P - Price Performance Products GmbH wurde aus dem Etailer OVT hervorgehend vor 10 Jahren gegründet. Aktivitätsschwerpunkte sind seitdem die Distribution und der Vertrieb von elektronischen Konsumgeräten, die im Fachhandel, Etail und Großvertriebsformen platziert werden. Zusätzlich bietet 3P komplette Fulfillment Dienstleistungen (Abwicklung, Schnittstellen, Etailer-Anbindungen etc.) für in- und ausländische Lieferanten an.



Aufgrund der starken Expansion über die Jahre entwickelte sich 3P zum Exklusivdistributor verschiedener Hersteller im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen wurde das Marken- und Produktprogramm entsprechend weiterentwickelt und der Fokus auf innovative Multimedia-Technik, mobiles Zubehör und technische Lifestyle Produkte gelegt.



Als Ergebnis werden Fachhändlern und Endkunden kontinuierlich aktuelle und attraktive Hersteller und Marken sowie ganze Produktkonzepte zur Verfügung gestellt.



Frühe Hersteller Highlights waren die Marken Jenoptik, iFrogz, Samsung, Emtec und Sony. Aktuell sind Hersteller wie Plox Star Wars, MyKronoz, Dune HD, Fuse Chicken oder InnoDevice im Fokus.



"Wir konnten in den Jahren immer einen ausgewogenen und exklusiven Mix aus bekannten Marken und innovativen Startup-Herstellern anbieten. Mittlerweile sind wir damit sowohl bei Herstellern als auch Kunden anerkannte und zuverlässige Partner" sagt Andreas Hartung, Geschäftsführer der 3P GmbH.



Er fügt hinzu: "Daher möchten wir uns auch bei allen Herstellern und Kunden für die Treue und gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Mein persönlicher Dank gilt allen Mitarbeitern, beispielsweise im Innen- und Außendienst, sowie in der Logistik und der gesamten Supply Chain, ohne die wir diesen erfolgreichen Weg nicht hätten gehen können".



Weitere spannende Neuigkeiten gibt es nach der CES 2017, auf der einige 3P Lieferanten aus Aussteller anzutreffen sind.







http://www.3p.de



